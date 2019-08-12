Беременная Санта Димопулос обнажила пышную грудь в фотосессии и дала советы по уходу за собой

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Санта Димопулос
Санта Димопулос / Instagram / @santadimopulos

Бывшая солистка популярной группы "ВИА Гра" и модель Санта Димопулос, которая совсем скоро родит второго ребенка в Монако, ошеломила поклонников в сети обнаженным фото.

На своей странице в Instagram Санта Димопулос опубликовала откровенное черно-белое фото. На снимке она позирует обнаженной в прозрачной кружевной накидке, которая едва прикрывает грудь певицы.

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В подписи артистка написала свои правила по уходу за собой во время беременности. Одним из советов является необходимость увлажнять кожу маслами и питательными кремами. Санта рекомендует средства от бренда Elemis (масло против растяжек, увлажняющий и тонизирующий крем) и St.Barth (кокосовое масло, крем для тела с ванилью).

Также Димопулос отмечает, что надо пить много воды и делать лимфодренажный массаж. По ее словам, такой массаж выводит лишнюю жидкость – снимает отек и усталость.

Санта Дімопулос
Санта Димопулос / Instagram / @santadimopulos

Не менее важный совет от Санты по уходу за своим телом – делать пилинг, особенно грубой щеткой. Также Димопулос рекомендует для беременных плавать.

Когда носишь на себе около 20 лишних килограммов, последнее, о чем можешь думать, – это занятия спортом. Но в бассейне ваш вес является всего одной десятой того, что на суше. Поэтому упражнения в воде для беременных могут стать настоящим спасением,
– объяснила певица.

Также она вспомнила, что делает маникюр и педикюр раз в две недели, а также не красит волосы во время беременности.

Санта Дімопулос
Санта Димопулос / Instagram / @santadimopulos

Санта Дімопулос
Санта Димопулос / Instagram / @santadimopulos

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12 августа
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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные мамы
Источник: LifeStyle 24
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