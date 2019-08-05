Беременная Санта Димопулос показала редкое фото со старшим сыном в Монако

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Санта Димопулос
Санта Димопулос / Instagram / @santadimopulos

Бывшая солистка популярной группы "ВИА Гра" и модель Санта Димопулос, которая совсем скоро станет матерью во второй раз, показала трогательное фото со своим 11-летним сыном Даниэлем – первым ребенком от предыдущего брака с шоуменом Андреем Джеджулой.

Новое фото со старшим сыном Димопулос опубликовала на своей странице в Instagram. Как известно, накануне Санта прибыла в Монако из-за решения рожать там второго ребенка. Певицу приехала поддержать на последних неделях беременности ее семья.

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На снимках звезда показала, как проводит время с сыном в Монте-Карло. "Моя любовь" – лаконично добавила в подписи беременна Санта.

32-летняя брюнетка выглядит счастливой и улыбающейся в длинном платье-миди с цветочной вышивкой. Дополнили образ Димопулос красная сумка от Hermes и летняя обувь без каблуков.

Санта Дімопулос і Даніель
Санта Димопулос и Даниэль / Instagram / @santadimopulos

Санта Димопулос часто посвящает свои публикации первом сыну. Так, до беременности певица показала серию снимков с Даниэлем с пляжа, где она продемонстрировала роскошную фигуру в бикини.

Санта Дімопулос і Даніель
Санта Димопулос и Даниэль / Instagram / @santadimopulos

Санта Дімопулос і Даніель
Санта Димопулос и Даниэль / Instagram / @santadimopulos

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Теги: LifeStyle Звездные мамы Звездные дети
Источник: LifeStyle 24
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