Беременная Сиара рассекретила пол будущего ребенка: пара ждет мальчика
34-летняя американская певица ждет появления третьего ребенка. Сиара вместе с мужем Расселом Уилсоном разыграла настоящее шоу перед дочерью и сыном, чтобы признаться детям, что у них появится братик. Супруги ждут появления мальчика уже через несколько месяцев.
Звезда не избегает публичности и с радостью делится личной жизнью на страницах своего инстаграма. В начале февраля Сиара подтвердила слухи о беременности на красной дорожке вечеринки Vanity Fair. Лишь за несколько месяцев пара решилась обнародовать пол будущего ребенка и сделала это феерично.
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Сиара опубликовала трогательное видео вместе с мужем Расселом Уилсоном, на котором родители демонстрируют 5-летнему сыну и 2-летней дочке, что скоро у них появится младший братик. Счастливые супруги на глазах у детей пустили фейерверки из конфетти голубого цвета.
Так они публично признались, что ждут рождения мальчика. Судя по всему, эти новости радуют как знаменитую мамочку, так и известного папу, ведь вместе они исполнили зажигательный танец и не скрывали своих эмоций.
Напомним, что 31-летний игрок в американский футбол и 34-летняя певица заключили брак в 2016 году. Вместе они воспитывают общую дочь Сиенну, а у Сиары есть сын Фьючер от прежних отношений. На протяжении беременности она активно делилась фотографиями, на которых демонстрировала изменения своего тела и округлый живот.
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