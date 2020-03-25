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Беременная Сиара умилила сеть танцевальным семейным видео

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Известная американская певица Сиара совсем скоро в третий раз станет мамой. Звезда вместе с семьей придерживается карантина и публикует совместные фото и видео. На днях она запостила зажигательный танцевальный ролик, на котором позирует вместе с мужем и детьми.

Звездная мама знает, чем занять детей на карантине и с пользой для всех весело провести время. Сиара поддержала флешмоб, который запустил жених Дженнифер Лопес. Знаменитость присоединилась к инициативе Алекса Родригеса, который предложил замечательную альтернативу прогулке по парку или похода в кино. Видео исполнительница опубликовала на своей странице в Инстаграме.

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Такое занятие помогает родителям и детям объединиться, а также обеспечивает отличное настроение на весь день. Семейный флешмоб помогает не терять позитива в такое сложное время и отвлечься от негативных мыслей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ciara (@ciara)

Также Сиара с мужем, спортсменом Расселом Уилсоном устроили семейную пижамных вечеринку. Это еще один вариант для родителей, которые не знают, как развлечь своих детей на карантине.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ciara (@ciara)

Отметим, по состоянию на 25 марта во всем мире зафиксировали 435 366 случаев вирусной пневмонии, которую спичинив коронавирус. Из них 19 618 человек скончались, 111 870 полностью выздоровели. В Украине подтвердили 113 случаев заражения и 4 смерти. Одному пациенту удалось выздороветь. Граждан призывают оставаться дома и соблюдать правила, которые помогут уменьшить риск инфицирования.


Правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Коронавирус Covid-19 LifeStyle Звездные родители
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