Беременная Сиара умилила сеть танцевальным семейным видео

Известная американская певица Сиара совсем скоро в третий раз станет мамой. Звезда вместе с семьей придерживается карантина и публикует совместные фото и видео. На днях она запостила зажигательный танцевальный ролик, на котором позирует вместе с мужем и детьми.

Звездная мама знает, чем занять детей на карантине и с пользой для всех весело провести время. Сиара поддержала флешмоб, который запустил жених Дженнифер Лопес. Знаменитость присоединилась к инициативе Алекса Родригеса, который предложил замечательную альтернативу прогулке по парку или похода в кино. Видео исполнительница опубликовала на своей странице в Инстаграме.

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Такое занятие помогает родителям и детям объединиться, а также обеспечивает отличное настроение на весь день. Семейный флешмоб помогает не терять позитива в такое сложное время и отвлечься от негативных мыслей.

Также Сиара с мужем, спортсменом Расселом Уилсоном устроили семейную пижамных вечеринку. Это еще один вариант для родителей, которые не знают, как развлечь своих детей на карантине.

Отметим, по состоянию на 25 марта во всем мире зафиксировали 435 366 случаев вирусной пневмонии, которую спичинив коронавирус. Из них 19 618 человек скончались, 111 870 полностью выздоровели. В Украине подтвердили 113 случаев заражения и 4 смерти. Одному пациенту удалось выздороветь. Граждан призывают оставаться дома и соблюдать правила, которые помогут уменьшить риск инфицирования.



Правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала