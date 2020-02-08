Беременная Сиара выбрала экстравагантный образ для светского мероприятия: яркие фото

Популярная американская певица Сиара скоро станет мамой. Звезда впервые осуществила светский выход после того, как призналась, что ждет третьего ребенка.

34-летняя Сиара посетила вечеринку Bulgari New York Fashion Week в Парке Дуггал в Нью-Йорке. Для этого мероприятия женщина выбрала очень эпатаж наряд.

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На вечеринку в Нью-Йорке артистка приехала в черном кожаном аутфите. Ее образ состоял из жакета с очень широкими рукавами и мини-юбки.

Дополнила такой наряд босоножками на высоких каблуках. Акцент певица сделала на очках интересной формы, которые были украшены стразами.

Волосы Сиара собрала в аккуратную прическу и сделала нюдовий маникюр.



Сиара на красной дорожке / Фото: Getty Images



Эпатажный образ Сиары / Фото: Getty Images

Напомним, недавно звезда рассказала о своей третьей беременности, опубликовав фото в инстаграме. На фотографии, которую обнародовала знаменитость, она с немаленьким животиком позирует в ярком купальнике на вершине скалы.



Беременная Сиара / Instagram / @ciara