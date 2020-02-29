Беременная Софи Тернер подчеркнула округлый живот смелым нарядом: фото

В начале февраля стало известно, что 24-летняя Софи Тернер вместе с мужем, американским певцом Джо Джонасом ждет появления первенца. Пара никак не подтверждает слухи и не осуществляет официальных выходов. Однако фотографии папарацци лишь подтверждают беременность звезды.

Сейчас будущая мама решила не утруждать себя светскими мероприятиями и красными дорожками. Все выходы в свет она осуществляет вместе с любимым Джо Джонасом. Их прогулки в Западном Голливуде не остаются без внимания мировой прессы.

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Так, в течение двух последних дней папарацци удалось сфотографировать Софи Тернер, которой уже довольно сложно скрыть беременность даже объемными нарядами. Для обеда с мужем она выбрала удобный обычный образ. На ней синий джинсовый комбинезон на бретельках, который актриса соединила с белым топом с массивным принтом. Привычные высокие каблуки она сменила светлыми кроссовками.

Среди аксессуаров – черный клатч, солнцезащитные очки и золотые часы. Во время прогулки Софи Тернер появилась с дневным макияжем, оставив волосы распущенными. Аутфит звезды гармонировал с образом мужа, который выбрал светлые джинсы, черную футболку и темно-зеленый джемпер.



Софи Тернер с мужем Джо Джонасом / Just Jared



Софи Тернер подчеркнула округлый живот / Just Jared

Стоит отметить, что предыдущее появление Софи Торнер стало не менее смелым. Она прогуливалась по Лос-Анджелесу в клетчатом мини-платье 60-х годов и трендовых высоких сапогах марки Vagabond белого цвета. Яркий образ она дополнила пушистой сумкой. Такой выбор звезды только подчеркнул ее округлый живот, который красноречиво подтвердил ее первую беременность.



Софи Тернер подчеркнула округлый живот / Just Jared