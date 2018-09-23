Беременная солистка и нехватка денег: почему Freedom Jazz отказались от Евровидения

Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась от участия Украины в Евровидении-2019. Предварительно участвовать в Евровидении, которое состоится в Израиле, отказались MARUV, группы Freedom Jazz и KAZKA. По словам одного из членов жюри Андрея Данилко, в этом виноваты сами организаторы.

По мнению Данилко, "все пошло не так из-за организаторов" – участники не знали контракта, идя на конкурс. Об этом артист рассказал в комментарии ТСН.

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Член жюри Нацотбора на Евровидение добавил, что у каждого из участников была своя причина отказаться. К примеру, некоторые не готовы справляться с критикой в ​​социальных сетях и политическим давлением.

Что интересно, Андрей Данилко отмечает, что группу Freedom Jazz, у которой "нет денег и солистка беременна", специально поставили на второе место, но они физически не могут поехать представлять Украину.

Ранее Данилко рассказывал, что готов сам вернуться на сцену и представить Украину должным образом в Израиле.

Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищенную звезду и поеду спасать,

– прокомментировал артист.

Почему в Украине возник скандал вокруг Евровидения-2019?​

После победы MARUV в финале Евровидения-2019 встал вопрос подпишет ли Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) финальный договор о представлении Украины в Израиле. Представителей Общественного вещания возмутило то, что певица гастролирует в России и имеет запланированы концерты в апреле в Санкт-Петербурге и Москве.



Также права на песню Siren Song, с которой певица выиграла в финале Нацотбора и имела с ней ехать на международный конкурс, принадлежат российской компании Warner Music Russia. Певица обнародовала условия договора НСТУ, где выразила свое возмущение. 25 февраля после нескольких часов переговоров соглашение все же не подписали. MARUV отметила, что причиной неподписания контракта были не российские гастроли, от которых она была готова отказаться, а совсем другие условия договора, которые она решила не называть.



После этого в украинском шоу-бизнесе встал вопрос, кто же отправится на главный конкурс Евровидение в Израиле в мае этого года. Де-юре, отправиться на Евровидение в Тель-Авив должен был женский музыкальный коллектив Freedom-Jazz, поскольку они получили второе место во время подсчета голосов судей и зрителей. Однако коллектив отказался от участия. После этого в НОТУ сообщили, что будут обращаться к группе KAZKA, а если ничего с этим не получится, то одним из вариантов может быть отсутствие Украины на конкурсе Евровидение-2019.



К слову, последний раз Украина не участвовала в международном музыкальном конкурсе в 2015 году. В то время Национальная телекомпания Украины, в двусторонней договоренности с Европейским вещательным союзом, приняла решение отказаться от участия, ведь веселье для Украины были не ко времени.