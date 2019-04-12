Беременная Тина Кунаки обнажилась для обложки глянца (18+)

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Тина Кунаки
Тина Кунаки / Instagram / @tinakunakey

22-летняя французская манекенщица, которая носит ребенка от 52-летнего Венсана Касселя, решилась обнажить тело. Тина Кунаки снялась для обложки французского журнала Photo.

После того, как звездные супруги сообщили о пополнении в их семье, Тина Кунаки часто радовала поклонников снимками, на которых демонстрировала округлый животик. Больше всего откровенных фото французская манекенщица публиковала, находясь на отдыхе. Однако в пятницу, 12 апреля, звезда превзошла все ожидания.

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На своей странице в Instagram жена Венсана Касселя опубликовала онлайн версию обложки французского журнала Photo. Перед камерой фотографа Matthieu Derrien будущей маме пришлось полностью обнажиться. Она откровенно продемонстрировала свой округлый животик, а пышную грудь слегка прикрыла руками.

Тіна Кунакі
Тина Кунаки / Instagram / @tinakunakey

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Теги: LifeStyle Мода Звездные мамы Тина Кунаки Эротика
Источник: LifeStyle 24
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