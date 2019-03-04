Беременная Тина Кунаки очаровала очередным стильным выходом на Неделе моды

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Тина Кунаки
Тина Кунаки / Instagram / @tinakworld

21-летняя французская манекенщица Тина Кунаки стала постоянной гостьей Недели моды, которая проходит в Париже. На показ Stella McCartney жена Венсана Касселя надела стильный бежевый total look, разбавив яркой обувью.

21-летняя французская манекенщица Тина Кунаки стала постоянной гостьей Недели моды, которая проходит в Париже. На показе накануне Тина Кунаки засветила округлый животик в монохромном белом "луке". Теперь будущая мама решила разбавить бежевый total look, сделав акцент на яркой обуви.

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Для появления на показе новой коллекции от дизайнера Stella McCartney Тина выбрала золотисто-бежевое платье с юбкой плиссе. Что интересно, изюминкой платья стала высокая распорка, из-под которой модель не стесняясь выставляла смуглую ножку. Поверх золотого платья Тина надела свитер-oversive, а разбавила look пастельных тонов яркими салатовыми ботильонами с нестандартными каблуками.

Тіна Кунакі
Тина Кунаки на Неделе моды в Париже / Getty Images

Тіна Кунакі
Тина Кунаки на Неделе моды в Париже / Getty Images
 

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Теги: Мода LifeStyle Тина Кунаки Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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