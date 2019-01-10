Беременная Тина Кунаки похвасталась обнаженным животиком: яркие фото

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Тина Кунаки
Тина Кунаки / Instagram/ @tinakunakey

21-летняя французская модель активно делится пикантными снимками в социальных сетях. Несмотря на свое состояние и заметно округлый животик, Тина Кунаки даже не пытается скрывать свои формы.

Новость о беременности 21-летней Тины Кунаки взорвала сеть в первый день нового года. Девушка поделилась с поклонниками снимком обнаженной фигуры, на котором засветила заметно увеличенный животик. Она призналась, что этот Новый год стал самым счастливым для нее.

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После того, как французская модель поделилась счастливой новостью со всем миром, она перестала скрывать свою беременность. Тина публиковала много снимков с отдыха, на который она отправилась вместе со своим 52-летним мужем Венсаном Касселем.

Так, новые фото беременная манекенщица также обнародовала на своей странице в Instagram. На очередной фотографии с отдыха Тина Кунаки предстала в открытом купальнике ярких цветов. На бюстгальтере от купальника был прикреплен большой бант, а трусики она выбрала с завышенной талией. Вьющиеся волосы экзотической красавицы были собраны в аккуратную дульку. Девушка позировала перед камерой сидя на деревянной скамейке на фоне пальм и морского побережья.

Тіна КУнакі

Тина Кунаки на отдыхе / Instagram / @tinakunakey

Также Тина Кунаки опубликовала селфи в топе с глубоким декольте, для которого распустила свои африканские кудри.

Тіна Кунакі вагітна

21-летняя модель активно делится снимками в социальной сети / Instagram / @tinakunakey

Теги: Звездные мамы Отдых Мода Эротика LifeStyle
Источник: 24 канал
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