Беременная Тина Кунаки показала, как выглядела в детстве: милые фото

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Тина Кунаки
Тина Кунаки / Instagram/ @tinakunakey

Знаменитая французская манекенщица, которая носит под сердцем ребенка от 52-летнего актера Венсана Касселя, показала поклонникам свои детские фото, на которых она вместе со своей мамой. Тина Кунаки – точная ее копия.

Новость о беременности 21-летней Тины Кунаки подорвала сеть в начале 2019 года. Модель сообщила о том, что они с Венсаном Касселем ожидают пополнения на своей странице в Instagram.

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Вероятно, после того, как Тина узнала, что станет мамой, она стала еще более сентиментальной. Да, недавно девушка поделилась в социальной сети трогательными снимками с мамой, которая праздновала свой день рождения накануне, мыло комментируя их.

На снимках молодая Надя Кунаки (мама Тины – 24 канал) и ее крошечная дочь позировали в купальных костюмах на песчаном пляже, а также вместе засыпали на кровати в обнимку. Глядя на фото, которые опубликовала модель, можно заметить, что она является точной копией своей мамы.

С днем ​​рождения, мама. Я теперь люблю тебя еще больше, потому что я тоже скоро стану мамой,
– прокомментировала одну из фотографий 21-летняя Тина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений tina kunakey (@tinakunakey)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений tina kunakey (@tinakunakey)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений tina kunakey (@tinakunakey)

 

Теги: Мода LifeStyle Тина Кунаки
Источник: 24 канал
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