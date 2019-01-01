Беременная Тина Кунаки засветила большой живот на пляже: фото

Вторая жена 52-летнего актера Венсана Касселя ожидает появление первенца. Беременная модель Тина Кунаки не скрывает своего округлого живота, публикуя достаточно пикантные фото.

На днях сеть взорвалась новостью: 21-летняя Тина Кунаки беременна. Хотя слухи распространялись в СМИ ранее, только в первый день 2019 года звезда подтвердила информацию, что впервые станет мамой.

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Сделала это манекенщица в достаточно пикантный способ: она показала свой округлившийся живот во время отдыха. Снимок, который модель опубликовала в сети, сделан во время их новогоднего отдыха в Бразилии. Перед камерой Тина Кунаки позировала без купальника, прикрыв интимные места шляпой и ногой.

Теперь же 21-летняя модель опубликовала очередное фото с курорта. На берегу океана Тина Кунаки позировала в темном блестящем купальнике, удобно устроившись на песок. На снимке жена Венсана Касселя засветила пышную грудь и округлый живот.

Кроме этого, счастливые супруги опубликовали еще несколько кадров из новогоднего отдыха. Вероятно, Тине и Венсану очень весело в Бразилии, ведь даже обычные вещи они с легкостью превращают в шутку.

Напомним, что француз Венсан Кассель сделал предложение эффектной манекенщице Тине Кунаки в марте 2018 года. Уже в конце августа пара поженилась. Это не первый брак харизматичного актера: до 2015 года он был женат с Моникой Беллуччи, с которой имеет двоих детей.