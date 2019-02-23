Беременная участница Freedom-jazz рассказала, чем удивит в Израиле, если родит ребенка

Участница женского музыкального коллектива Freedom-jazz Анастасия Малего, которая находится на восьмом месяце беременности, рассказала, что будет делать, если вместе с коллегами одержит победу и сможет представлять Украину в Израиле. По ее словам, они готовят новый номер, который должен поразить не меньше того, что они представляют на Нацотборе.

Настоящим сюрпризом для зрителей Национального отбора на Евровидение в Украине стало выступление женского музыкального коллектива Freedom-jazz. В финале шоу, где выберут представителя от Украины на международный конкурс, одна из семи участниц вышла на сцену главного шоу на восьмом месяце беременности.

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Сегодня, 23 февраля, семеро участниц в очередной раз зажгли зал своим чистым вокалом в песне Cupidon (по словам Джамалы – LifeStyle 24). После номера Сергей Притула спросил группу, а что же они будут делать в случае победы. Ведь главной "фишкой" выступления является именно беременный живот Анастасии Малеги и, возможно, именно этим участницы коллектива покорили зрителей и попали в финал шоу. На что солистка Freedom-jazz ответила, что у них есть на это свои планы.

Мы над "фишкой" активно работаем. Нас в коллективе десять. Мы все успеем до мая,

– отметила Малега, которая еще больше заинтриговала ведущего Нацотбора и зрителей шоу.

Смотрите выступление Freedom-jazz в финале Нацотбора Евровидения-2019: