Беременная Вера Кекелия обнажила грудь: пикантное фото

Украинская певица, актриса "Женского Квартала" Вера Кекелия на последнем месяце беременности представила пикантную обложку новой песни "Отдушина".

Вера Кекелия и ее муж, музыкант Роман Дуда, ждут появления первенца. Поющая семья даже перед наступлением особого момента в жизни, когда впервые станут родителями, не забывает о творчестве.

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В начале апреля на ютуб-канале певицы состоялась премьера эмоциональной композиции и проницательного клипа к песне "Отдушина", которая уже представлена на всех музыкальных платформах. В видеоработе Вера изображена в довольно откровенном виде, который хорошо демонстрирует ее беременность.

Проводя больше времени дома на карантине, певица радует фанатов своими фотосессиями и просто домашними фотографиями. Вере к лицу беременность, и она примеряет разные образы для фотосессий, которые позже будут напоминать ей об одном из самых прекрасных периодов в жизни.

Для обложки к новой песне певица оголила грудь, прикрывшись полупрозрачным шифоном. На лице актрисы едва заметный макияж.



Фотография с обложки песни "Отдушина"