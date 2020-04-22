Беременная Вера Кекелия обнажила грудь: пикантное фото
Украинская певица, актриса "Женского Квартала" Вера Кекелия на последнем месяце беременности представила пикантную обложку новой песни "Отдушина".
Вера Кекелия и ее муж, музыкант Роман Дуда, ждут появления первенца. Поющая семья даже перед наступлением особого момента в жизни, когда впервые станут родителями, не забывает о творчестве.
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В начале апреля на ютуб-канале певицы состоялась премьера эмоциональной композиции и проницательного клипа к песне "Отдушина", которая уже представлена на всех музыкальных платформах. В видеоработе Вера изображена в довольно откровенном виде, который хорошо демонстрирует ее беременность.
Проводя больше времени дома на карантине, певица радует фанатов своими фотосессиями и просто домашними фотографиями. Вере к лицу беременность, и она примеряет разные образы для фотосессий, которые позже будут напоминать ей об одном из самых прекрасных периодов в жизни.
Для обложки к новой песне певица оголила грудь, прикрывшись полупрозрачным шифоном. На лице актрисы едва заметный макияж.
Фотография с обложки песни "Отдушина"
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