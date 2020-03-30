Беременная Вера Кекелия показала округлившийся животик на чувственных фото
Популярная украинская певица и актриса "Женского Квартала" Вера Кекелия вскоре станет мамой. Девушка поделилась чувственными фотографиями в особом состоянии, на которых показала округлившийся живот.
Чета Веры Кекелии и музыканта Романа Дуды ждет появления первенца. Будущие родители наслаждаются каждым днем беременности. Вера часто делится с подписчиками на личной странице в инстаграме кадрами, на которых появляется в положении. Девушке к лицу беременность, поэтому она примеряет разные образы для фотосессий, которые позже будут напоминать ей об одном из самых прекрасных периодов в жизни.
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Вера и Роман уже неоднократно снимались в семейных фотосессиях и даже успели снять чувственное домашнее видео, на котором мужчина спел колыбельную будущему малышу. Каждая их фотография – это настоящее произведение искусства, демонстрирующее невероятную любовь и нежность, которые господствуют в паре.
В очередной чувственной фотосъемке певица позировала в невесомом платья вишневого цвета, которое хорошо подчеркнуло ее уже хорошо заметный животик. На лице у Веры был легкий естественный макияж, а белокурые волосы она вложила в локоны.
Такие снимки завораживают своей красотой и любовью, которая витает в воздухе. Атмосфера на фото – очаровательная и увлекательная.
Беременная Вера Кекелия / Instagram / @kekeliavera
Чувственная Вера Кекелия в нежной фотосессии / Instagram / @kekeliavera
Хрупкая Вера Кекелия в невесомом платье вишневого цвета / Instagram / @kekeliavera
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