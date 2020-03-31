Беременная Вера Кекелия рассказала о трудностях, которые возникли во время коронавируса

Популярная украинская певица, актриса "Женского Квартала" Вера Кекелия ожидает появления первенца. Однако в такое сложное время, в котором сейчас все оказались, трудности возникают у каждого. В том числе и у знаменитостей. Вера рассказала, с какими проблемами столкнулась из-за коронавируса и посоветовала, чем можно заняться на карантине.

Жизнь миллионов людей в разных уголках планеты изменилась в связи с пандемией коронавируса. Мы вынуждены оставаться дома, чтобы сохранить здоровье и жизнь себе и родным. Вера Кекелия и ее муж Роман Дуда из-за введения карантина не могут видеться с родными и преодолевают такие же трудности, как и много людей по всему миру. Об этом звезда рассказала в комментарии сайту ТСН.ua.

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Актриса говорит, что на карантине смотрит много тренингов по вокальным техникам, уделяет время изучению английского языка и 3-4 раза в неделю делает физические упражнения. Также она отмечает, что теперь у них с мужем больше времени для того, чтобы подготовиться к рождению малыша. Однако из-за карантина они не могут увидеться с родителями, ведь те живут не в Киеве. Артистка очень скучает по ним.

Самая большая сложность для всех, конечно же, в том, что остановились доходы. Это критический вопрос для большинства людей. В этом практически все оказались в одинаковых условиях. Кроме того, мы не можем видеться с родными и друзьями,

– призналась певица.

Вера говорит, что после окончания карантина обязательно посетит салон красоты.

Хотя может так случиться, что первое, что мы с Ромой сделаем после карантина, это рождение ребенка,

– поделилась Кекелия.

Отметим, по состоянию на утро 31 марта в Украине зафиксировали 549 случаев заражения коронавирусом. Умерли 13 человек, 5 пациентам удалось выздороветь.



Правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала