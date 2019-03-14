Беременная жена Сергея Бабкина показала фото в нижнем белье

104 Читати новину українською
Снежана Бабкина ожидает появления третьего ребенка
Снежана Бабкина ожидает появления третьего ребенка / Instagram / @snezhana_babkina

На днях Сергей и Снежана Бабкина поделились новостью о пополнении в семье. Пара ожидает появление третьего общего ребенка, а актриса в сети похвасталась округлым животиком в нижнем белье.

О пополнении в звездной семье знаменитости объявили в сети, добавив снимки со стильной съемки для журнала Viva. Теперь же беременна Снежана Бабкина похвасталась новыми снимками с округлым животиком.

Читайте также: Певец Сергей Бабкин в четвертый раз станет отцом

Перед камерой звезда появилась в нюдовому боди. Жена украинского артиста устроилась на диване в их доме в Харькове и мило прикрыла свой живот красным пледом. Наряду с беременной Снежаной виднелись их домашние любимцы – кошки породы сфинкс с кличками Кокос и Цея.

"Голубоглазое трио без фильтров. Идиллия", – лаконично написала Снежана Бабкина.

Не менее пикантной была ее съемка для украинского глянца. Вместе со своим любимым Сергеем Бабкиным она появилась на нежном фото. При этом артист позировал топлесс и в брюках, а вот Снежана выбрала нижнее белье на завязках. Влюбленные обнимались, демонстрируя большой животик Снежаны.

Мы на седьмом месяце от счастья,
– романтично написал Сергей Бабкин.

Отметим, что украинский певец Сергей Бабкин до сих пор скрывал информацию о беременности жены. В браке с актрисой Снежаной это будет третий ребенок: пара уже воспитывает 8-летнюю Веселину и 12-летнего Артура. Кроме этого, у артиста есть ребенок от первого брака – 13-летнего Илья.

blog_ava
5 книг Стивена Хокинга, которые стоит прочитать
сегодня
2313
Теги: Новости Украины Новости LifeStyle LifeStyle Музыка Сергей Бабкин Звездные мамы
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
сегодня 21:01 "Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
2732
Лазанья – рецепт приготовления классического итальянского блюда
сегодня 18:37 Лазанья – рецепт приготовления классического итальянского блюда
Богданна Рибак 126
Топ-5 рецептов весенних салатов, которые не навредят фигуре
сегодня 13:58 Топ-5 рецептов весенних салатов, которые не навредят фигуре
Альона Захарова 247
Отдых на море в марте: список лучших мест куда можно отправиться
сегодня 11:10 Отдых на море в марте: список лучших мест куда можно отправиться
Юлія Турелик 1199
Как носить красный костюм: яркие примеры знаменитостей
13 марта 19:26 Как носить красный костюм: яркие примеры знаменитостей
122
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук