Беременная жена Сергея Бабкина показала фото в нижнем белье

На днях Сергей и Снежана Бабкина поделились новостью о пополнении в семье. Пара ожидает появление третьего общего ребенка, а актриса в сети похвасталась округлым животиком в нижнем белье.

О пополнении в звездной семье знаменитости объявили в сети, добавив снимки со стильной съемки для журнала Viva. Теперь же беременна Снежана Бабкина похвасталась новыми снимками с округлым животиком.

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Перед камерой звезда появилась в нюдовому боди. Жена украинского артиста устроилась на диване в их доме в Харькове и мило прикрыла свой живот красным пледом. Наряду с беременной Снежаной виднелись их домашние любимцы – кошки породы сфинкс с кличками Кокос и Цея.

"Голубоглазое трио без фильтров. Идиллия", – лаконично написала Снежана Бабкина.

Не менее пикантной была ее съемка для украинского глянца. Вместе со своим любимым Сергеем Бабкиным она появилась на нежном фото. При этом артист позировал топлесс и в брюках, а вот Снежана выбрала нижнее белье на завязках. Влюбленные обнимались, демонстрируя большой животик Снежаны.

Мы на седьмом месяце от счастья,

– романтично написал Сергей Бабкин.

Отметим, что украинский певец Сергей Бабкин до сих пор скрывал информацию о беременности жены. В браке с актрисой Снежаной это будет третий ребенок: пара уже воспитывает 8-летнюю Веселину и 12-летнего Артура. Кроме этого, у артиста есть ребенок от первого брака – 13-летнего Илья.