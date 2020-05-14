Беременной Софи Тернер не удалось скрыть округлый живот на прогулке: фото

24-летняя американская актриса попала в объектив папарацци во время прогулки с мужем Джо Джонасом в Лос-Анджелесе. Софи Тернер выбрала для выхода худи размера оверсайз, однако даже этот объемный наряд подчеркнул немалый живот звезды.

О беременности "Матери драконов" из телесериала "Игра престолов" заговорили в феврале в этом году. Несмотря на то, что фото беременной Софи Тернер неоднократно обсуждали в прессе, сама звезда никоим образом не подтверждала слухи. Однако сейчас официальных заявлений делать не стоит, ведь формы актрисы – красноречивые свидетельства будущего пополнения в семье. Новые фото появились в инстаграм-профиле издание JustJared.

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Так, Софи Тернер устроила карантинную прогулку с мужем певцом Джо Джонасом. Пара не забыла о действующих ограничениях и мощной вспышке коронавируса в США и на улицах Лос-Анджелеса появилась в черных защитных масках. Актриса выбрала образ total black: лосины, худи и домашние тапочки. Даже защитные очки не позволили ей остаться без внимания.

Следует отметить, что тело Софи Тернер существенно изменилось со времен последнего выхода. Сейчас ей уже не удается скрыть округлый живот за одеждой оверсайз, что доказывает значительный срок беременности знаменитости. Судя по всему, малыш должен появиться на свет уже скоро, а родителям первенца, очевидно, не удастся сохранить в тайне от папарацци и прессы его рождение.