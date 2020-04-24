Беременность Кэти Перри негативно повлияла на отношения с Орландо Блумом, – СМИ

В начале марта американская певица объявила о своей беременности. Тогда будущие звездные родители Кэти Перри и Орландо Блум признались, что с нетерпением ждут рождения первенца. Однако роды в условиях пандемии пугают артистку, а ее переживания негативно сказались на отношениях с возлюбленным.

Одна из самых романтичных голливудских пар ждет пополнения в семье. Однако эйфорию от новостей о рождении общего ребенка Кэти Перри и Орландо Блума омрачили постоянные стрессы на фоне вспышки коронавируса. Как информирует издание Mirror, певица занимается подготовкой к родам в условиях пандемии, что провоцирует ссоры в семье.

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Кэти Перри впервые ощутит на себе все трудности материнства, тогда как Орландо Блум уже воспитывает 9-летнего сына Филинна от первого брака с супермоделью Мирандой Керр. Тревога исполнительницы усиливается из-за нестабильной ситуации в мире, которая спровоцирована смертельным COVID-19.

С того времени, как Кэтти забеременела, в их отношениях происходят взлеты и падения. Им тяжело сидеть в четырех стенах, и они беспокоятся о сохранении своего здоровья,

– инсайдеры рассекретили.

Несмотря на сложные времена пара ценит возможность проводить время вместе и во всем поддерживает друг друга. Они осознают, что появление ребенка в корне изменит их семейную жизнь, поэтому пока наслаждаются покоем.

Кэти Перри обнародовала беременность в своем новом клипе на песню Never Worn White. Нежные образы подчеркнули ее округлый живот, а видеоработа стала официальным заявлением о предстоящем пополнении в семье Кэти Перри и Орландо Блума. Впоследствии звездная пара призналась, что рождение первенца было среди их ближайших планов и осчастливило обоих влюбленных.

У 35-летней певицы и 43-летнего актера уже летом родится девочка. В СМИ пророчат, что Кэти Перри назовет малышку в честь своей покойной бабушки Энн Перл Хадсон, которую она недавно потеряла. Следует отметить, что из-за пандемии коронавируса пара перенесла свою свадьбу, которую планировала сыграть в июле 2020 года в Японии.