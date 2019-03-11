Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья

Новость о беременности Меган Маркл в октябре прошлого года всколыхнула весь мир! СМИ пребывали в настоящем восторге, фанаты не сдерживали радостных эмоций, а королевская семья, как всегда сдержанно и без лишних слов, попросила конфиденциальности и уважения к будущим родителям. Что известно о долгожданных родах Меган Маркл – читайте в материале LifeStyle 24.

Первые слухи о беременности Меган Маркл начали появляться незадолго до официального объявления Кенсингтонского дворца. Виной этому были увеличившиеся размеры одежды герцогини Сассекской, в которых она появлялась на светских событиях. Одним из таких стало платье и пальто с расстегнутыми пуговицами в зоне живота на королевской свадьбе кузины принца Гарри – принцессы Евгении и Джека Бруксбенка.

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Принц Гарри и Меган Маркл на свадьбе принцессы Евгении / Getty Images

Известие о беременности

Но сразу же после свадьбы супруги принц Гарри и Меган Маркл, которые поженились 19 мая 2019 года, должны были отправиться в двухнедельный официальный визит по странам Океании. Сразу же по прибытию в Сидней, Австралия, королевская пара решила не скрывать больше радостные вести и провоцировать лишние подозрения, и официально объявила об ожидании первенца. Сообщение появилось 15 октября в социальных сетях на страницах Кенсингтонского дворца, к которому принадлежит семья принца Гарри и его брата принца Уильяма.

Герцог и герцогиня Сассекские с большим удовольствием сообщают, что герцогиня Сассекская ждет ребенка, который появится на свет весной 2019 года,

– сообщали представители королевской семьи.

Инсайдеры изданий сообщали, что 36-летняя Меган и 33-летний Гарри были действительно потрясены тем, насколько быстро это произошло. О беременности будущие родители узнали, когда вернулись из короткого медового месяца в Африке. Друзья королевской четы рассказывали, что герцогиня Сассекская пыталась забеременеть в самые быстрые сроки, потому что понимала, что становится все старше. Но они все же были искренне удивлены радостным новостям.

Одним из обязательных условий королевы Елизаветы II для Меган стала проверка ребенка на инвалидность. Это специальный тест, которые проходят все беременные представительницы Букингемского дворца перед тем, как объявить новость о будущем ребенке. Обследование определяет, имеет ли потомок Елизаветы II возможные отклонения. Хотя Меган Маркл была этому не рада, но такой вопрос даже не обсуждался, как и большинство традиций в королевской семье. Известно, что соответствующий тест Меган Маркл прошла за день до официального объявления Букингемского дворца о беременности жены принца Гарри.

Реакция родных

Сразу же после новостей о беременности экс-актрисы на событие отреагировали пользователи социальных сетей и ее друзья и родные. О реакции ее скандального отца Томаса Маркла стало известно уже на следующий день. Он сидел в очереди, ожидая пересечения границы, и тогда услышал по радио, что его дочь беременна.

"Прежде всего я подумал о Меган и о том, как я держал ее, новорожденную, на руках. Только представьте, у моего ребенка будет ребенок. Это был самый счастливый момент. Я был наполнен любовью, радостью и был очень горд за мою дочь и моего зятя", – уверял Томас Маркл, добавив, что не был удивлен сообщению о ребенке. По его словам, у ее друзей есть дети, и она всегда с ними хорошо ладила и находилась в их окружении.

Уверен, из нее получится потрясающая мать,

– отмечал отец герцогини.



Томас Маркл держит на руках новорожденную Меган / The Daily Mail

К приятным словам присоединилась и сводная сестра Меган Маркл Саманта, которая на протяжении последних 1,5 года поливает грязью королевскую семью и отмечается скандальными заявлениями. 53-летняя американка заявляла, что стремится наладить отношения со своей знаменитой сестрой. "Я так взволнована и рада за них! Сожалею о наших прежних разногласиях во взглядах и всех неприятных словах, которые я когда-либо говорила. Тогда я просто не понимала, что происходит... Очень рада этому ребенку и считаю, что ради него мы должны забыть обо всех обидах: так будет лучше для Меган, Гарри и их будущего первенца. Мне бы очень хотелось, чтобы в нашей большой семье все было в порядке... Я была поражена новостями о ее беременности, сразу подумала: я отпускаю все прежние обиды. Невероятно рада за них с Гарри", – отметила Саманта. Но ее трогательные слова имели недостаточный вес, поскольку после этого она неоднократно бросала острые фразы в сторону беременной Меган.

Не скрывал искренней радости и отец принца Гарри – принц Чарльз. В момент объявления о беременности Меган принц Чарльз находился на ликеро-водочном заводе в Шотландии. Тогда журналисты спросили его, выпил ли он уже за ребенка. На что Чарльз со смехом признался, что "произнес уже не один тост за будущего малыша".

Prince Charles jokes that he has toasted the royal baby 'several times' already on distillery tour https://t.co/8nL3zB92KM pic.twitter.com/mTg4Z42EzZ — ITV News (@itvnews) 16 октября 2018 г.

Что касается друзей принца Гарри и Меган Маркл, то в сети сразу появились слухи, что крестными родителями будущего ребенка станет голливудская чета Джорджа и Амаль Клуни. Но вскоре киноактер Джордж сам все опроверг, назвав сплетни ложными.

Титул первенца

Согласно официальному протоколу и указу короля Георга V в 1917 году, будущий новорожденный ребенок принца Гарри и Меган Маркл, к сожалению, не получит звание принца или принцессы. Так как такой титул могут получить только родные дети и внуки королевы Елизаветы II. Отдельное исключение сделали детям престолонаследника принца Уильяма – сыновьям принцам Джорджу и Луи, а также дочери принцессе Шарлотте.



Беременная Меган Маркл / Getty Images

Можно надеяться, что Ее Величество введет новые правила в королевском дворе и позволит принцу Гарри дать его первенцу уважаемый титул. А если нет, то в любом случае дети Гарри и Меган и соответственно правнуки Елизаветы II будут иметь титулы "леди" или "лорд" с фамилией Маунтбеттен-Виндзор.

Возможный потрет и имя ребенка

Еще до объявления беременности Меган Маркл инсайдеры сообщали, что у королевской четы родится двойня. Эту мысль упорно подтверждали в различных СМИ, ссылаясь на неизвестных инсайдеров. Хотя известно, что согласно королевским правилам, супруги не должны разглашать пол и имя ребенка до самых родов.

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Но букмекеры с первых недель после новости о беременности герцогини Сассекской начали ставить ставки, какое имя выберут будущие родители своему ребенку. Если у супругов родится девочка, то раньше букмекеры британской конторы "William Hill" и биржи ставок "Betfair" утверждали, что, вероятнее всего, ее назовут в честь покойной матери принца – принцессы Дианы. Этот вариант они ставили как "десять к одному". Также букмекеры предполагали и другие имена в своих расчетах: Артур, Алиса, Альберт, Эдвард, Чарльз, Элизабет и Мэри. Кроме того, бытовало мнение, что Меган может выбрать неожиданное имя, несмотря на ее американское происхождение. Известно, что Меган Маркл даже представляли в королевском дворе списки имен, с которыми нужно ознакомиться, но на первых месяцах беременности она об этом еще не задумывалась. Сам же отец принца Гарри – принц Чарльз – признавался, что во время тура по Австралии им предложили немало имен для ребенка. "Только между нами, я подозреваю, что "отбор прошли Кайли и Шейн", – рассказывал он.

В то же время американский художник Джо Маллинс даже составил вероятный портрет будущего ребенка герцога и герцогини Сассекских на основе их фотографий и собственных набросков. Мужчина считал, что если первенцем окажется мальчик, то он будет иметь светлые каштановые волосы и голубые глаза, как у принца Гарри. Но если у пары родится дочь, то она будет более похожей на Меган Маркл: девочка будет брюнеткой с карими глазами.



Как могут выглядеть дети Меган Маркл и принца Гарри / The Daily Mail

Новый дом и конфликт с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом

В течение первых месяцев беременности Кейт Миддлтон давала Меган Маркл советы, как скрывать беременный животик на публике и не провоцировать лишние слухи. Несмотря на эту инсайдерскую информацию, было много и других разговоров о том, что на самом деле Меган и Кейт сразу же после первой свадьбы начали враждовать. Более того, в этот конфликт они даже втянули своих мужей – братьев принца Уильяма и Гарри.

Если престолонаследник и старший внук королевы Елизаветы II – принц Уильям – является более консервативным и традиционным в королевской семье, то принц Гарри на пару с американкой Меган Маркл часто непоследователен в своих действиях и часто нарушает установленный протокол, чтобы угодить своей жене. Из-за этого неоднократно возникали ссоры между семьями, которые переросли в некоторую враждебность. Специалисты по кинесике (совокупность телодвижений, применяемых в процессе человеческого общения, – LifeStyle 24) отмечали, что на светских мероприятиях, где находились семьи Гарри и Уильяма, между ними чувствовалась некоторая неприязнь.



Принц Гарри поссорился со своим братом / The Sun

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На фоне этих разногласий принц Гарри с Меган Маркл даже решили переехать из Кенсингтонского дворца. Во владении королевской семьи есть много родовых домов, но супружеская пара даже задумывалась над приобретением собственного дома за свои средства. Уже через месяц после вести об ожидании ребенка королевский комментатор Эмили Эндрюс подтвердила информацию о переезде супругов и назвала дворец, в который переедут Меган Маркл и принц Гарри. По ее словам, королева Елизавета II выделила для супругов коттедж в Виндзоре под названием Фрогмор-хаус.

Именно там состоялась частная вечеринка после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. До конца декабря там должны были закончиться ремонтные работы, которые уже оценивают в 3 миллиона фунтов стерлингов, и пара имела возможность переехать и обустраивать свой дом. В выбранном ими коттедже насчитывали десять комнат, одну детскую, тренажерный зал и студию йоги. Стоит отметить, что офис принца Гарри и Меган Маркл останется в Кенсингтонском дворце.

В то же время о самостоятельной жизни пара пока может только мечтать. Все потому, что вместе с герцогами Сассекскими в Виндзоре поселится мама Меган Маркл – Дориа Редлан. 62-летняя американка несколько месяцев назад переехала из Лос-Анджелеса в Лондон, чтобы поддержать свою дочь в нелегкое время. Теперь же, когда Меган ожидает появления первенца, ее мама не планирует покидать звезду, а будет всячески помогать ей в подготовке к родам и уходе за новорожденным.

Королевские запреты не для Меган Маркл

Британская королевская семья до сих пор придерживается консервативных правил, введенных еще в прошлом веке. Однако настоящая реформаторка Меган Маркл в течение нескольких последних месяцев демонстрирует, что она готова спорить с установленными правилами и менять принципы собственной семьи.

1. Герцогиня не может рассекречивать пол и имя ребенка до его рождения.

Этого строжайшего правила Меган Маркл и принц Гарри действительно придерживаются.

2. Королевская семья не одобряет зарубежные поездки, если супруги ожидают появления ребенка.

Несмотря на пребывание на 8 месяце беременности, герцогиня Сассекская смело участвует в официальных визитах за границей. Более того, недавно она побывала за Атлантическим океаном в США, где провела baby shower (предродовую вечеринку), тем самым нарушив еще одно правило.

3. Из-за моветона – поведения, манер и поступков, неприемлемых в приличном сообществе, беременным представителям королевской семьи не стоит устраивать предродовые вечеринки.

Поскольку королевская семья очень обеспеченная, роскошный праздник baby shower, с точки зрения королевской семьи, может выглядеть неуместным. Впрочем, Меган проигнорировала эти рекомендации и устроила пышный праздник в ресторане The Polo Bar, в Нью-Йорке, со своими лучшими подругами – Амаль Клуни, Сереной Уильямс, Джессикой Малруни и другими. Такое празднование обошлось беременной жене принца Гарри в полмиллиона долларов, из-за чего британцы сильно возмутилась, так как они ежемесячно платят налоги в королевский фонд. Следовательно, Кенсингтонский дворец уже прокомментировал дорогую поездку жены принца Гарри: визит в США был частным, поэтому Меган Маркл не потратила ни цента с королевских счетов. Представители Ее Величества намекнули, что расходы взяли на себя состоятельные подруги Меган Маркл, которые пригласили ее в Нью-Йорк.

4. Все представительницы Букингемского дворца должны рожать младенца дома.

Однако дочь Елизаветы II нарушила это правило, а вслед за ней и принцесса Диана. Сначала считалось, что как и Кейт Миддлтон, Меган Маркл будет рожать в больнице Святой Марии в Лондоне, где на родах, по традиции, будут не только врачи, но и акушерки. Но и тут Меган Маркл выявила собственный протест: сначала бытовали слухи, что супруги планируют рожать ребенка дома в максимально естественных условиях, а потом решили все же изменить свои планы. Герцоги Сассекские, которые будут жить в Виндзоре, не планируют во время родов ехать в Лондон, где расположена одна из лучших больниц Святой Марии, а организуют роды в госпитале Фримли-Парк в графстве Суррей. Известно, что путь от дома принца Гарри и Меган Маркл до госпиталя Святой Марии составляет 37 километров, а до Фримли-Парка – 24.

Когда стоит ожидать первенца

В середине января Меган Маркл на одном из светских мероприятий сообщала своим поклонникам, что тогда она находилась на шестом месяце беременности и тогда еще со своим мужем Гарри не знала, кто у них родится – мальчик или девочка. Тогда же она и призналась, что они ждут первенца в конце апреля. Но в начале марта стало известно, что у Меган начались преждевременные схватки и принц Гарри даже срочно отвез ее в больницу. Врач осмотрел будущую мамочку и отпустил домой, заверив, что все с ней хорошо. Поэтому можно предположить, что роды Меган Маркл могут быть и вправду преждевременными.

А пока все пребывают в сладком ожидании появления королевского ребенка, Меган с Гарри утверждают, что будут воспитывать первенца вне гендерных стереотипов. Комнату будущего первенца королевская чета также обустроила в нейтральных цветах, избежав традиционного розового и голубого. И в то время, как герцогиня Сассекская продолжает посещать вечеринки и официальные мероприятия, фанаты ловят на видеозаписях движения ее малыша в животе, что умиляет все социальные сети.