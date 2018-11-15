Беременную актрису Эми Шумер срочно госпитализировали: известна причина

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Эми Шуцмер срочно госпитализирована
Эми Шуцмер срочно госпитализирована / www.kinofilms.ua

Голливудская актриса Эми Шумер, которая ожидает появления первенца, попала в больницу. Звезда опубликовала первое фото из госпиталя на странице в Instagram.

В своем блоге актриса обратилась к своим сторонникам. Эми Шумер извинилась, что не сможет попасть на запланированное выступление в Далласе, поскольку внезапно оказалась в больнице.

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Причиной для госпитализации стал гиперемезис, который часто появляется у беременных женщин. Среди симптомов – сильная тошнота, регулярная рвота, ощущение слабости.

"Техас, мне очень жаль. Я с нетерпением ждала выступления, но теперь вынуждена перенести его. Нахожусь в больнице. Со мной и ребенком все хорошо. Но все, кто говорит, что второй триместр пережить легче, что-то недоговаривают. Мне по-прежнему нехорошо из-за гиперемезиса. Очень повезло, что скоро стану мамой, но есть некоторые трудности. Благодарна врачам и медсестрам, которые заботятся обо мне", – написала Эми Шумер, добавив фото из больницы.

 

Напомним, что Эми Шумер вышла замуж за любимого шеф-повара Криса Фишера в Малибу. Свадебная церемония состоялась тайно, однако впоследствии появились фото, где среди 80 приглашенных можно было увидеть близких подруг актрисы Дженнифер Энистон и Дженнифер Лоуренс. Уже в конце октября звезда откровенно призналась, что ожидает появление первенца.

Кто такая Эми Шумер?Популярная комедийная актриса, известная по ролям в фильмах "Красотка на всю голову", "Девушка без комплексов", "Ищу друга на конец света", "Бесстыдное путешествие", "Отважные" и др. Эми Шумер известна также по участию в протестах: звезда неоднократно присоединялась к людям, которые выступали против политиков, которые засветились в секс-скандалах.

Теги: LifeStyle Голливуд Кино Звездные мамы
Источник: 24 Канал
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