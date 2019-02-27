Беремся за голову: как подготовить волосы к весне

Тусклые, ломкие, сухие или, наоборот, зажирневшее. Так после зимних холодов могут выглядеть наши волосы. В течение нескольких месяцев мы берегли их от мороза под шапкой, платком или капюшоном, из-за чего они быстро теряло вид свежих и сияющих. Да и кончики шевелюры, которые выглядывали из-под головных уборов, из-за низких температур стали секущимися или пушистыми.

О том, как избавиться от неприятностей с волосами после морозного сезона и к весне превратить их в шелковистые и блестящие, LifeStyle 24 рассказала парикмахер Bednarska beauty centre Василина Лиско. Мастер с семилетним опытом работы советует, прежде всего, обратить внимание на то, как мы питаемся, а также не забывать о базовых правилах ухода за шевелюрой: ее мытье, сушки и расчесывании. "И не стоит пренебрегать дополнительными процедурами, ведь весной наши волосы больше всего любят увлажнение", – говорит она.

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"Для здоровых волос употребляйте продукты, богатые железом и белком"

Парикмахер Василина Лиско убеждена, что базой здорового вида шевелюры является сбалансированное питание. Если оно отсутствует, то волосы начинают выпадать. "Чтобы волосы крепче держались на нашей голове, стоит включить в свой рацион продукты, богатые белком: яйца, молоко, кефир, мясо, пшеничные отруби, а еще такие овощи, как морковь, капуста и чеснок. Микроэлементы и витамины, которые содержатся в них, помогут волосам укрепиться изнутри", – объясняет мастерица.



Полезными для здоровья волос являются продукты, богатые белком / Pexels

Не лишним, как считает она, будет параллельное укрепление и стимуляция роста шевелюры. "Положительного эффекта в этом мы достигнем тогда, когда будем кушать богатые железом бобовые (фасоль, чечевицу) и морскую рыбу, в частности лосось, в котором содержатся ненасыщенные жирные кислоты Омега-3", – отметила она.

"Кожу головы нужно очищать дважды, а сушить волосы – на расстоянии вытянутой руки"

Залогом шелковистого вида волос, как убеждена Василина Лиско, является также соблюдение основных правил его мытья и сушки. "Я часто узнаю от своих клиентов о том, что они или не знают элементарных шагов этих процедур, или просто нет на них времени. А зря", – признается парикмахер.

Прежде всего, кожу головы надо дважды очищать шампунем, который сначала растереть в руках с небольшим количеством воды и только тогда наносить на голову. "Ни в коем случае не трите волосы друг о друга, вспенивайте шампунь массажными движениями, чтобы не повредить кортекс (важнейшая часть волос, которая поддерживает их эластичность и прочность – LifeStyle 24). После этого легонько вытрите шевелюру полотенцем и нанесите кондиционер, который стабилизирует pH-уровень, а затем сделает волосы гладкими", – объясняет мастерица.



Самое важное во время мытья – дважды очищать кожу головы / Beauty.ua

Следующий шаг – это сушка волос. Важно, что держать их завернутым в полотенце можно не больше пяти минут, ведь в противном случае они перекрутятся и станут слишком сухим. "Если дело дошло до фена, то двигать ним во время сушки нужно по росту локонов, то есть от их корней и книзу. Чтобы минимизировать влияние высоких температур, держать фен следует на расстоянии 30-40 сантиметров", – говорит парикмахерша.

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"Волосы желательно расчесывать массажной щеткой – из дерева или качественного пластика"

Такую, казалось бы, простую процедуру, как расчесывание волос после сушки или два-три раза в течение дня, также следует выполнять осторожно. От того, как мы это делаем, зависит интенсивность кровообращения в коже головы, следовательно – рост и вид шевелюры. Василина Лиско советует пользоваться щеткой не сразу после мытья, а через некоторое время, когда волосы подсохнут.

Расчесывать шевелюру стоит деревянной щеткой / Pinterest

"Расчесывать волосы желательно массажной щеткой, чтобы они не рвались и не электризовались. Среди материалов советую использовать качественный пластик или дерево, избегайте алюминия", – говорит парикмахерша. Также она напоминает: пряди короткой и средней длины стоит расчесывать сверху или изнутри, тогда как длинные – снизу.

"Весной не забывайте об увлажнении, а также о маслах"

Волосы, которое из-за морозной температуры или ее перепада зимой, стали сухими, так и напрашиваются на увлажнение. По словам Василины Лыско, побаловать свою шевелюру можно специальными процедурами, которые мастера делают в салоне, а также домашним уходом с восстанавливающими аминокислотами.

Аргановое масло – одно из средств, которое придает волосам блеск / News Daily

Приятным бонусом для волос станут и масла. "Например, наносить можно аргановое, миндальное и авокадное. Они придадут шевелюре блеск, не дадут ей электризоваться и улучшат расчесывание. Однако это следует делать за 30-40 минут до выхода, ведь это средство может оставить жирноватый след, что не будет выглядеть красиво. Если вы спешите, тогда на помощь придет термозащита, которая сделает так, чтобы кончики прядей не посеклись из-за ветра".