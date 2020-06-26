Съемочная команда долгожданной киноленты "Матрица 4" вернулась к работе. После нескольких месяцев перерыва актеры вернулись в Берлин, чтобы снять ключевые сцены фильма. Вместе с главным героем фильма Киану Ривзом в Германию прилетела его возлюбленная – художница Александра Грант.

О съемках новой части легендарной "Матрицы" стало известно еще в августе 2019 года. Тогда же фанаты были потрясены новостью, что их любимый герой в роли Нео вернется на киноэкраны. Съемки в Сан-Франциско стартовали в феврале 2020 года, а затем, 17 марта прервались из-за введения карантина, сообщает 24 канал.

Интересно Над фильмом "Аватар 2" возобновляют работу после пандемии: куда на съемки отправится команда

После трех месяцев перерыва начались очередные ослабления карантина, поэтому шоураннеры "Матрицы-4" решили вернуться к съемкам фильма. На фотографиях издания Ngoisao можно увидеть в международном аэропорту Берлина Шенефельд 55-летнего Киану Ривза и 47-летнюю Александру Грант. Известно, что художница поддерживает Киану на съемках: в феврале пару видели в Сан-Франциско, а сейчас возлюбленная актера прилетела с ним в Европу.

Съемочная команда "Матрицы-4" в Берлине: фото Ngoisao



Кроме них на фото можно увидеть других главных героев – Кэрри-Энн Мосс и Нила Патрика Харриса.