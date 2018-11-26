Как сообщают СМИ, итальянский кинорежиссер умер на 78-м году жизни от затяжной болезни. Последний год художник провел в Риме. Лучший фильмы режисера ищите в статье.

Родился 16 марта 1940 года в Италии, в Парме. Окончил Римский университет, где изучал современную литературу. Хотя Бертолуччи и получил признание как поэт, в 1961 году он начал работать помощником режиссера у Пьера Паоло Пазолини, который был другом его отца, поэта и кинокритика.

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В возрасте 24-х лет Бертолуччи снял свой первый профессиональный фильм "Перед революцией" (1964). Затем он поставил по повести Федора Достоевского "Двойник" фильм "Партнер" (1968), снятый под влиянием Жан-Люка Годара в духе "новой волны" французского кино.



Фильм "Перед революцией" – первая профессиональная картина Бертолуччи

Новый успех ждал режиссера после выхода на экраны его фильма "Конформист" (1971), который был признан критиками шедевром мирового кино, а следующая лента, "Последнее танго в Париже" (1973) произвела неизгладимое впечатление на зрителей и профессионалов кинематографа.

Крупнейшим произведением Бернардо Бертолуччи стала картина "Двадцатый век" (1976).



Лента с Робертом де Ниро "Двадцатый век" принесла режиссеру мировое признание

Эпическая лента "Последний император" (1987) удостоилась мирового признания и получила девять "Оскаров". Однако фильм "Под покровом небес" с участием Дебры Вингер и Джона Малковича встретил гораздо более прохладный прием критиков.

Новым этапом в творчестве режиссера стали съемки "Маленького будды" (1994) с Киану Ривзом в главной роли и "Ускользающей красоты" (1996) с Лив Тайлер, Джереми Айронсом и Жаном Маре, что подтвердили славу Бернардо Бертолуччи как одного из лучших режиссеров современного кино.

Фильмография итальянского кинорежиссера:

1962 – Костлявая кума

1964 – Перед революцией

1968 – Партнер

1969 – Любовь и ярость – эпизод "Агония"

1970 – Стратегия паука

1971 – Конформист

1972 – Последнее танго в Париже

1976 – Двадцатый век

1979 – Луна

1981 – Трагедия смешного человека

1988 – Последний император

1990 – Под покровом небес

1993 – Маленький Будда

1996 – Ускользающая красота

1999 – Осажденные

2002 – На 10 минут старше: Труба/Виолончель (2 dvd)

2003 – Мечтатели

2012 – Я и ты

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