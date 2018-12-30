"Беру паузу во всех соцсетях": певица Джесси Джей сделала неожиданное заявление

Британская певица Джесси Джей, которой приписывают роман с популярным актером Ченингом Татумом, временно отказалась от социальных сетей. В блоге она решила объяснить поклонникам свое решение.

По словам Джесси Джей, она стремится больше времени проводить в реальной жизни, а не в виртуальной. Причиной такого выбора стала смерть телохранителя, который был для певицы как член семьи.

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"Год начался с неожиданных и тяжелых личных обстоятельств, которые заставили меня проводить больше времени в реальной жизни. Уделять больше времени людям, которых я люблю, и себе. Когда в нашу жизнь приходит печаль, важно, чтобы мы приняли ее. Поэтому я на некоторое время беру отдых от всех социальных сетей", – призналась Джесси Джей.

Это решение будет временным, поэтому впоследствии звезда восстановит свои сообщения. Теперь же все публикации, которые будут появляться в соцсетях Джесси Джей, будут создавать ее помощники.

Я хочу чувствовать момент и жить не с помощью моего смартфона,

– добавила Джесси Джей.

Стоит отметить, что после неожиданной смерти телохранителя Дэйва артистка опубликовала серию сообщений с ним. Джесси Джей призналась, что он был больше, чем просто друг, а как брат. Поэтому его потеря очень повлияли на певицу.