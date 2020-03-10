"Бесславные крепостные": каким предстанет Тарас Шевченко в новой киноленте

Символично к годовщине смерти Тараса Шевченко в сети опубликовали тизер к фильму "Бесславные крепостные". Ранее киноленту анонсировали как "Тарас Шевченко: первый самурай", однако впоследствии название все же решили изменить. Авторы кинопроекта уверяют, что еще таким Кобзаря украинцы не видели.

Новое название фильма уже дает понять киноманам, что в "Бесславных крепостных" будет несколько борцов за свободу. Но главным героем станет Тарас Шевченко, который с помощью нескольких пистолетов и меча будет наказывать язычников, спасать волшебную красавицу, а в перерывах между смертельными схватками прочитает стихи в хасидских одеждах. Фильм, по словам продюсера Юрия Минзянова – это "аттракцион, оживленная, захватывающая и чрезвычайно ироничная лента, ориентированная на молодого зрителя, который регулярно ходит в кинотеатры".

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Экранизировать незаурядную историю взялся Роман Перфильев. Он предложил главную роль талантливому актеру Роману Луцкому, который признался, что из всех его ролей Кобзаря образ Тараса-самурая нравится больше всего.

Почему американцы могут снимать ироническое кино о своих гениях, а мы нет? Наш Тарас – с потребностями и проблемами обычного смертного, хотя, конечно, не каждого из нас хочет убить влиятельный в округе богатый пан-наркодилер,

– отметил актер.

В киноленте "Бесславные крепостные" показали внутреннюю трансформацию героя. По сюжету, Тарас Шевченко стремился бежать за границу, потому что не видел смысла бороться за свободу. И он меняется: с крепостного главный герой становится настоящим самураем и принимает, возможно, самое важное в своей жизни решение. Роль самурая Акайо, который является наставником Тараса Шевченко, досталась Сергею Стрельникову. В то же время злодея Харимото сыграл японский актер Ген Сето.

"В этой истории мой персонаж слишком плохой, но мне это даже нравится. Есть определенный конфликт, который создает напряжение. Он занимается продажей людей, а я – ненавижу проституцию. Во мне есть хорошая и плохая стороны, но для этого персонажа я намеренно выстраиваю свою темную сторону", – рассказал Ген Сето.

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Сегодня, 10 марта, в сети появился первый официальный тизер фильма "Бесславные крепостные". Специально к этому дню певица Alina Pash написала трек, в котором объединила фольк, хип-хоп и выстрелы ружья.

Меня вдохновила история приключений Шевченко и самурайская эстетика ленты. Герой будет двигаться к своей цели и несмотря все невзгоды будет оставаться смелым. Вероятно, мне и самой близка эта позиция, ведь она перекликается с философией моего творчества. Чтобы достичь успеха, герой бьет во все двери и они открываются. Ну как открываются – выпадают после пары точных выстрелов,

– комментирует певица.

Съемки проходили в сентябре 2019 года в Киеве, Чигирине и Пирогово. Премьера "Бесславных крепостных" запланирована на осень 2020 года.

Смотрите первый тизер фильма "Бесславные крепостные": видео