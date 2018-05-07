Бессмертная история: компания Netflix посвятила новый фильм бренду Chanel

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Chanel
Chanel / Instagram/ @chanelofficial

21 декабря стриминговый канал Netflix запускает серию документальных эпизодов, которые будут рассказывать о великих людях в истории моды, музыки, спорта и других сфер. Первая серия, которая выйдет вскоре, посвящается бренду Chanel.

Компания Netflix сняла серию документальных фильмов, которые будут включены в ленты эпизодов под названием "7 Days Out". Каждая из нескольких частей будет посвящена отдельному человеку, который является значимым для своей сферы деятельности.

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Режиссеры сняли документальные эпизоды о кардинально разных отраслях, в которые входят мода, спорт, музыка и исследования космоса. Каждая серия - это отдельный фильм, который познакомит с историей и покажет жизнь человека, живущего своим делом. Съемки проходили в обычном темпе, во время рабочего процесса главного персонажа.

Первый фильм из серии "7 Days Out" посвящен бренду Chanel и дизайнеру популярной марки Карлу Лагерфельду. Режиссер ленты, Эндрю Росси провел рядом с креативным директором модного дома семь дней. В то время Карл готовил Chanel к кутюрному показу Весна 2018. Креативный директор показал все, что делается за закрытыми дверями модного дома Chanel и за кулисами подиума.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KARL LAGERFELD (@karllagerfeld)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CHANEL (@chanelofficial)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CHANEL (@chanelofficial)

 

Теги: LifeStyle Стиль и мода Chanel
Источник: 24 канал
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