Бессмертная классика: 30 лучших детских книг всех времен

Британский журнал The Independent представил подборку из 30 лучших детский книг, которые рекомендует для прочтения родителям вместе со своими детьми.

В перечень вошли 30 книг: классические произведения и литература XX и XXI века, которые уже стали классикой, а также современные издания. Рейтинг опубликован на сайте The Independent.

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"Эти книги выдержали испытание временем, вкусом и, самое главное, читателями", – пишет издание.

Перечень лучших детских книг

1. Алиса в стране Чудес. Льюис Кэрролл (XIX век)

2. Сказки братьев Гримм (XIX век)

3. Сказки Ганса Христиана Андерсена (XIX век)

4. Тысяча и одна ночь (Народные сказки)

5. Питер Пен. Джеймс Барри (1911 год)

6. Путешествие Пилигрима в Небесную страну. Джон Баньян (1678 год)

7. Хроники Нарнии. Клайв Льюис (середина ХХ века)

8. Северное сияние. Филипп Пулман (1995 год)

9. Хоббит, или Туда и обратно. Джон Рональд Руэл Толкин (1937 год)

10. Ветер в ивах. Кеннет Грэм (1908 год)

11. Король прошлого и будущего. Теренс Уайт (1958 год)

12. Пятеро детей и чудовище. Эдит Несбит (1902 год)

13. Книга Джунглей. Редьярд Киплинг (1894 год)

14. Матильда. Роальд Даль (1988 год)

15. Там, где живут чудовища. Морис Сендак (1963 год)

16. История Фердинанда. Монро Лиф (1936 год)

17. Охота на волков в Уиллоуби. Джейн Эйкен (1962 год)

18. Волшебник Средиземноморья. Урсула Гребер де Гуин (1968 год)

19. Том и Полуночный сад. Филиппа Пирс (1954 год)

20. Призрак Томаса Кемпе. Пенелопа Лайвли (1954 год)

21. Серия книг о приключениях Гарри Поттера. Джоан Роулинг (вторая половина ХХ века)

22. Чучела. Роберт Уестал (1981 год)

23. Артемис Фаул. Йон Колфер (2001 год)

24. Down with Skool! A Guide to School Life for Tiny Pupils and their Parents. Джеффир Уиллансом (1953 год)

25. Мышь и ее дитя. Рассел Хобан (1967 год)

26. Крестики-нолики. Мэлори Блэкор (2001 год)

27. Дерево лжи. Фрэнсис Хардинг (2015 год)

28. Как приручить дракона. Крессида Коуэлл (2003 год)

29. Сказка о кролике Питере. Беатрис Поттер (1902 год)

30. Школьные годы Тома Брауна. Томас Хьюз (1857 год)