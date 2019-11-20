Best Fashion Awards 2019: какие украинские дизайнеры получили престижные награды

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Best Fashion Awards 2019: список победителей / 23-59.com.ua

В Киеве прошло долгожданное награждение Best Fashion Awards 2019. Ежегодно награду вручают талантливым отечественным дизайнерам, которые поразили экспертов последними коллекциями одежды. Кто же получил престижную награду в 2019 году – читайте в материале LifeStyle 24.

Торжественная церемония прошла 19 ноября в помещении Fairmont Grand Hotel Kyiv. На награды претендовали известные отечественные бренды и модельеры. Их работу оценивали 33 фэшн-эксперта, в частности, журналисты, критики, байеры и лидеры общественного мнения. Путем голосования они и определили имена лучших дизайнеров по версии Best Fashion Awards.

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Best Fashion Awards 2019: список победителей

Лучший дизайнер женской одежды – Светлана Бевза (Bevza).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Svitlana Bevza (@bevza_svitlana)

Лучший дизайнер мужской одежды – Артем Климчук (Artemklimchuk).

 

Лучший дизайнер аксессуаров – Руслан Багинский (Ruslan Baginskiy).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений BESTIN.UA (@bestinua)

Открытие года – Дафна Майберг (Dafna May).

Прорыв года – Ксения Шнайдер (Ksenia Schnaider).

Лучшая фэшн-постановка – Иван Фролов (Frolov)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivan Frolov (@ivfrolov)

Вдохновение года – Ульяна Бойко.

Sustainable fashion – Ксения Шнайдер (Ksenia Schnaider).

Интересно, что это уже десятая премия Best Fashion Awards, которая прошла в Украине. Впервые за эти годы украинский дизайнер Ирина Джус (Dzhus) получила специальную награду от гуманистического движения UAnimals. Победу она одержала в номинации Cruelty-free fashion.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины Новости LifeStyle Награды LifeStyle
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