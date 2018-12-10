Бет Харт завершила мировой тур полным sold aut в Киеве: фотоотчет

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Бет Харт дала концерт в Киеве
Бет Харт дала концерт в Киеве / Пресс-служба

6 декабря в Октябрьском дворце состоялся концерт легендарной Бет Харт. Американскую певицу ставят в один ряд с лучшими певицами мира. А она сама неоднократно получала награды за свои достижения и доказывала, что она – новая королева блюза.

Мировой тур Бет Харт завершился в столице Украины большим успехом. Украинская публика подарила американской певице sold aut и бешеные аплодисменты и восторг от полученного заряда энергии.

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Бет Харт в свою очередь отдала поклонникам всю энергию и не жалела своего сильного голоса. Она делилась с каждым слушателем своими эмоциями, которые невероятно демонстрировала во время исполнения каждой песни. После третьей музыкальной композиции звезда не удержалась и пошла в зал к публике, чем окончательно покорила украинского слушателя. Ее много обнимали, говорили о любви и засыпали охапками цветов, а какой-то мужчина из зала даже выкрикнул: "Сделай мне ребенка!", на что Бет Харт ответила: "I don't understand but love you too, sweety".

Бет Харт з концертом у Києві
Бет Харт с концертом в Киеве / Пресс-служба

К слову, карьера Бет Харт началась в 1993 году в Лос-Анджелесе. В популярном телешоу Star Search она получила титул лучшей вокалистки, чем привлекла к себе внимание американского слушателя. Мировую известность она получила после хита LA Song (Out of This Town), который звучал в сериале "Беверли-Хиллз, 90210".

Смотрите фотоотчет с концерта Бет Харт в Киеве

Бет Харт у Києві

Бет Харт спела для украинского слушателя / Пресс-служба​

Бет Харт
Американская певица покорила украинскую публику / Пресс-служба

Бет Харт
Бет Харт с концертом в Киеве / Пресс-служба

Бет ХартАмериканская исполнительница блюза не жалела эмоций и голоса / Пресс-служба

Бет Харт у Києві
Бет Харт собрала полній sold out в Киеве / Пресс-служба

Бет Харт
Певица завершила мировой тур концертом в столице Украины / Пресс-служба

Теги: Новости Украины Новости Киева LifeStyle Музыка Новости культуры Концерты
Источник: Lifestyle
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