Беверли Хиллз, 90210: песня Sunsay украинского проекта Cape Cod стала саундтреком сериала

В пятницу, 13 сентября, состоялась премьера финальной серии продолжения известного сериала "Беверли-Хиллз, 90210", в которой прозвучала песня Sunsay украинского электронного проекта Cape Cod.

Впервые молодежный сериал "Беверли Хиллз, 90210" (Beverly Hills, 90210) вышел на телеэкраны в 1990 году и с тех пор продолжает оставаться популярным для разных поколений. Авторы киноленты сняли продолжение истории, показав главных героев после 30 лет их жизни.

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В финальном эпизоде ​​заиграла песня с альбома Cape Cod. Об этом исполнитель сообщил на своей официальной странице в Instagram. Что интересно, композиция Sunsay была записана совместно с ирландским певцом Ричардом Фаррелом и вошла на альбом Echoes.

Когда, как гром среди ясного неба прилетела новость о том, что продюсерский состав сериала взял Sunsay в качестве трека к сериалу, после 5 минут адреналиновой эйфории последовал целый океан внутреннего тепла и осознания, что все здесь происходит не просто так.,

– заявил исполнитель Cape Cod.

"Для меня, как и для большинства тинейджеров 90-х, сериал "Беверли-Хиллс" был тем, что для следующих поколений стали Skins и "Эйфория". Чем-то близким и родным, будто бы герои сериала были твоими лучшими друзьями. Бесчисленное количество атрибутики в виде дневников, рюкзаков, пеналов и наклеек. Одним словом – было все", – добавил артист.

Cape Cod – Sunsay: смотрите видеоклип

Сюжет сериала "Беверли Хиллз, 90210"

В молодежном сериале "Беверли Хиллз, 90210" авторы проекта показали жизнь обычных американских подростков. В их историях было все: первая любовь, дружба, предательство, отношения с родителями и непонимание со стороны сверстников. Именно поэтому сюжет киноленты стремительно покорил весь мир.

Кроме этого, сериал раскрывал такие темы, как интимные отношения, гомофобию, насилие, алкоголизм, наркоманию, жестокое обращение в семье, расизм, антисемитизм, раннюю беременность и заболевания СПИДом.

Представители Fox признались, что идея о перезагрузке "Беверли Хиллз, 90210" у них возникла уже давно. В продолжении сериала они хотят показать, как изменилась жизнь главных героев после 30 лет. Сюжет для киноленты сценаристы черпали из реальных фактов о голливудских актерах, которые снимались в "Беверли Хиллз, 90210".