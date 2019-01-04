Beyonce и Jay-Z поспособствовали: Лувр побил рекорд посещаемости за все годы

Один из крупнейших музеев мира, расположенный в центре Парижа, в 2018 году побил рекорд посещаемости за все предыдущие годы. Причиной такой популярности стал клип Beyonce и Jay-Z, который звездные супруги сняли в Лувре.

Один из самых знаменитых музеев мира стал еще и самым популярным среди молодежи. О рекордном количестве посетителей Лувра сообщило издание The Guardian. По их данным, в ушедшем году музей посетило более 10 миллионов человек.

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Основной причиной, которая вызвала такой спрос на искусство, стал клип Beyonce и Jay-Z на песню Apeshit, которую они снимали в Лувре. После их публикации видеоролика посещаемость музея среди людей до 30 лет выросла до 50%.

Согласно статистике предыдущих лет, посещаемость выросла на 25%. В 2017 году количество посетителей Лувра составило 8,2 миллиона.

Представители музея говорят, что наконец оправились от теракта, произошедшего в Париже в 2015. После трагедии, которая произошла почти четыре года назад, посещение Лувра значительно снизилось. А в 2018 году 75% посетителей музея были иностранцами, а работники Лувра даже составили специальный гид для туристов по местам, которые были показаны в клипе Beyonce и Jay-Z на песню Apeshit.

К слову, видеоролик на YouTube просмотрели почти 150 миллионов человек.

Смотреть клип Beyonce и Jay-Z на пісню Apeshit (відео) онлайн: