25-летняя британская модель каждый раз превосходит предыдущие съемки экстремальной откровенностью. На этот раз Деми Роуз решилась на горячую фотосессию в прозрачном платье, под которое не надела белье. Пышные обнаженные ягодицы знаменитость выпятила на камеру, похваставшись фантастическими формами.

Чуть ли не каждое новое фото Деми Роуз вызывает шквал обсуждения в сети. Несмотря на то, что фоловеры звезды привыкли видеть ее в самых пикантных образах, модель всегда удивляет вызывающей откровенностью. В инстаграм-профиле она опубликовала кадр, на котором показала пышные ягодицы без белья прямо на камеру.

Горячее В розовом мини платье: Деми Роуз похвасталась пышными формами в сексуальном наряде – фото

Соблазнительная красавица отдыхает в Испании на побережье Средиземного моря. Вместо удивительных пейзажей девушка демонстрирует в сети себя. Судя по безумному количеству лайков – почти полмиллиона меньше чем за сутки, поклонникам такие горячие фотографии нравятся гораздо больше.

Деми Роуз без белья

На фоне скалистого берега Деми Роуз появилась в прозрачном мини платье черного цвета, под которое не надела ни белье, ни купальник. Знаменитость позировала вполоборота, поэтому огромная грудь не оказалась в центре внимания. Зато модель выпятила пышные ягодицы на камеру, а сексуальные изгибы ее обнаженного тела выглядели очень эротично.

Даже на пляже Деми Роуз не забыла о насыщенном макияже с акцентом на глаза и помадой персикового цвета, которая стала настоящим трендом этого летнего сезона. Из аксессуаров на ней блестящие серьги-кольца и перстни.



Деми Роуз в прозрачном платье без белья​ / Фото Instagram / @demirose