Горячая британка даже до старта летнего сезона обнажала тело в купальнике, а с наступлением жары ее образы стали куда горячее. Деми Роуз показала фото в ярком прозрачном платье, засветив свою большую грудь на камеру.

25-летняя модель не избегает внимания публики и смело демонстрирует свои аппетитные прелести. В инстаграме она опубликовала новый кадр, который стремительно покорил сеть и всего за несколько часов набрал более 200 тысяч лайков, а преданные фаны не перестают увлекаться горячей красавицей.

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Мечтательная Деми Роуз предстала в экстравагантном платье из прозрачной ткани ярко-желтых и розовых цветов. Наряд на завязках едва прикрывал самые интимные части ее фантастического тела. Следует заметить, что модель отказалась от белья, поэтому ее огромные груди выглядели слишком жарко. В кадре она засветила и обнаженные бедра.

Платье облегало роскошные формы Деми Роуз и многочисленными завязками акцентировало на подтянутой талии. Для съемки она нанесла вечерний макияж с акцентом на глаза, а длинные волнистые волосы оставила распущенными.