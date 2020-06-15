Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская провела выходные на природе. Вместе с семьей она отправилась на дачу. Незабываемыми моментами звезда поделилась с поклонниками.

На личной странице артистки в инстаграме появилась серия фото и видео, на которых она показала своих домашних любимцев в воде. Также Ольга решила продемонстрировать свою естественную красоту, опубликовав кадр, где позирует без макияжа возле роскошных розовых роз.

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Ольга Сумская без макияжа

Знаменитость позирует возле куста с невероятно красивыми розами. Она одета в белую футболку. Волосы у Ольги мокрые после купания в озере неподалеку от дачи. Сумская предстала перед камерой без макияжа. Она очаровала поклонников натуральной красотой, ведь выглядела великолепно.

На даче расцвел розарий. Какая же красота невероятная! Интересно узнать название этих розовых роз? Они просто фантастические,

– написала в публикации Ольга.



Ольга Сумская без макияжа возле розовых роз / Instagram / @olgasumska

Домашние животные Ольги Сумской

Собачки Ольги – Джесси и Жасмин открыли сезон купания. Сумская в шутку отметила, что они соревновались, кто быстрее доплывет до берега. Вместе с Ольгой на даче были ее муж Виталий Борисюк и дочь Анна. Семья прекрасно отдохнула на свежем воздухе, поплавала в озере, вода которого за несколько дней хорошо нагрелась. Такие дни помогают отвлечься от ежедневных забот и насладиться летним теплом.

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