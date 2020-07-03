Популярная певица во время карантина отдыхает не только от гастролей и насыщенного графика, но и от косметики. Тина Кароль в своем загородном доме наслаждается отдыхом на свежем воздухе рядом с роскошными розами и поражает неувядающей красотой.

Нежная Тина Кароль доказывает, что выглядит безупречно даже в повседневной одежде и без сценического макияжа. На фан-странице артистки в инстаграме появилось трогательное видео звезды в домашней атмосфере. Возле частного дома певицы расцвели розы ярко-розового цвета, которые она решила показать на всю страну.

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В джинсовом пиджаке оверсайз и кепке, которая закрывала лицо, Тина Кароль склонилась к цветам. На ее лице не было макияжа, а светлые волосы она оставила распущенными. Свою фантастическую естественную красоту певица демонстрирует не впервые. Похоже, летом она решила отказаться от косметики, которой постоянно тяготит свою кожу во время съемок.

Однако даже роскошным розам не удалось затмить улыбку Тины Кароль, которая зарядила поклонников позитивом на весь день. "Цветочного дня", – процитировали фаны своего кумира.