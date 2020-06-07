Без маски и на костылях: Мадонна вышла на марш против расизма в Лондоне – фото, видео
Поп-дива Мадонна вышла на протест в Лондоне. Певица присоединилась к акции, устроенной в столице Великобритании в память об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
Вместе с митингующими она выкрикивала лозунг "Нет справделивости – нет мира!". Об этом сообщили пользователи социальной сети Twitter.
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Поп-дива передвигается на костылях, поскольку получила травму колена и бедра во время своего турне Madame X. Но это не помешало ей выразить свою поддержку прав темнокожих. Это – уже вторая масштабная акция в Лондоне.
Мадонна вышла на протест в Лондоне: видео
Во время акции протеста певица пообщалась с фанами и сделала с ними несколько фото.
Протесты из-за смерти Джорджа Флойда: что известно
- 25 мая полицейские жестоко задержали темнокожего Джорджа Флойда за то, что мужчина пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов.
- Коп применил удушающий прием, став коленом на шею. Мужчина умер, а перед смертью просил отпустить, потому что "не мог дышать".
- США охватили протесты, арестовали более 4 тысяч человек. Есть пострадавшие среди силовиков и митингующих.
- В крупных городах ввели комендантский час. К митингующим присоединились радикально настроенные люди, которые бьют других протестующих, грабят магазины и сжигают чужие авто.
- Впоследствии акции против расизма прошли во многих странах Европы, Австралии и Великобритании.