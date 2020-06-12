Популярная украинская группа "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" продолжает заниматься творчеством даже в период карантина. Хотя они и не смогут сыграть концерт на НСК "Олимпийский" в Киеве, но продолжают радовать фанов своими клипами. Один из последних – "Не молчи" с участием жены лидера фронтмена Анны.

Новый видеоклип группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" появился на ютуб-канале группы 11 июня. Главные роли в нем исполнили лидер группы Сергей Танчинец и его жена Анна Танчинец-Стефанская в роли роковой музы. Музыканты группы утверждают, что эта песня и клип являются призывом к настоящей любви, а клип стал самой откровенной частью их совместной работы.

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Чувства, которые не угасают даже сквозь призму времени. Любовь постоянно находится на разных стадиях и приобретает новые расцветки. "Не молчи" – это призыв к искренности и открытости. Эта искренность не всегда удобна, но она – единственное спасение для влюбленных безумно людей!

– говорится в подписи к видео.

Известно, что режиссером клипа стала Елена Винярская, которая отметила, что все влюбленные пары проходят различные стадии отношений. Поэтому в новом клипе они пытались показать все этапы настоящей любви.

"Не молчи" – испытание любви, настоящий вызов. Умение вовремя сказать то, с чем ты не согласен. Это страсть, уважение и нежные чувства друг к другу", – отметила режиссер клипа.

Стоит добавить, что съемки клипа, вероятно, происходили в том же месте, где снимали клип Святослава Вакарчука "Перевал", который стал саундтреком украинского фильма "Захар Беркут". Специально построенные декорации также использовали в самом фильме.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Не молчи: смотреть видео онлайн

Текст песни "Не молчи":

На дотик не моя,

Знайомий післясмак,

Знайомий аж до болю,

Розмова на пів тону,

Це твій останній акт,

Коли мовчиш – не маю сну.

Не мовчи, не мовчи,

Я не можу розібрати слів,

З твоєї висоти,

Не мовчи, не мовчи,

Я не можу розібрати слів,

З твоєї висоти.

Хвилина по колу,

І збитий серця такт,

Віддати лиш без бою,

Скажи хоч, хоч пів слова,

Це наш останній акт,

Коли мовчиш – не маю сну.

Не мовчи, не мовчи,

Я не можу розібрати слів,

З твоєї висоти,

Не мовчи, не мовчи,

Я не можу розібрати слів,

З твоєї висоти.

Не мовчи, не мовчи — (3)

Я не можу розібрати слів,

З твоєї висоти,

Не мовчи, не мовчи,

Я розіб’юся, якщо впаду,

З твоєї висоти.

Не мовчи.