Без адвоката, декламируя стихи: Кевин Спейси впервые за 2 года появился на публике

Обвиняемый в сексуальных домогательствах и изнасилованиях актер Кевин Спейси решился выйти в свет. 2 августа он вышел к людям возле Национального музея Рима, декламируя поэму "Боксер" Габриэле Тинти.

Появление голливудского актера, который стал участником грандиозного секс-скандала, в Риме вызвала большой ажиотаж. Несмотря на многочисленные обвинения, публика приняла актера тепло и с нескрываемой радостью. Об этом сообщает BBC.

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Кевин Спейси декламировал поэму "Боксер" возле Национального музея Рима / Getty Images



Кевина Спейси тепло приняли в Риме / Getty Images

В строках, которые цитировал Спейси рядом с греческой скульптурой под названием "Боксер в покое", были скрыты отсылки к его жизни в течении нескольких прошлых лет:

"Чем чаще тебя ранят, тем сильнее твое величие, ты все больше хладнокровный...";

"Я потряс страну, заставил арены вибрировать, разорвал моих противников на куски. Я осветил тьму, собрал образы, вызвал аплодисменты. Не все знали, как это сделать. Никто из вас";

"С другой стороны, жизнь не пугает тех, кто никогда не рисковал. Кто меня может понять? С кем я могу поговорить?";

"Дух болен. Его уже нельзя вылечить. Он исчезнет с лица земли. Это его судьба. Теперь я знаю, что устал и скучаю. И именно поэтому вы вырыли мне могилу".

После девятиминутной декламации поэмы, автор Тинти, который присутствовал на события, отметил, что "это большая честь, что Кевин Спейси читает мои стихи", добавив: "Рим любит тебя!"



Габриэле Тинти (справа) и Кевин Спейси (слева) / Getty Images

Что известно о секс-скандале с Кевином Спейси?Американский актер Кевин Спейси в конце 2017 года был обвинен в нескольких секс-преступлениях, которые разрушили его карьеру. С ним прекратили сотрудничество Netflix (отказали в съемках "Карточного дома") и убрали из номинации на премию Эмми. В течении 2-х лет адвокат Спейси защищает его перед судом, поэтому все дела в США были выиграны, а в Великобритании полиция еще продолжает расследовать 6 преступлений, якобы совершенных в 1996-2013-х годах.