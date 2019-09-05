Без белья и макияжа: Эмбер Хёрд показала casual-образ в Лос-Анджелесе

Голливудская актриса, звезда "Аквамена" Эмбер Хёрд продолжает судебную тяжбу со своим бывшим мужем Джонни Деппом. Во вторник, 2 сентября, знаменитость посетила своих адвокатов и попала в объективы папарацци.

Как пишет издание Daily Mail, Эмбер пока судится за клевету со стороны своего бывшего мужа Джонни Деппа. Актер "Пиратов Карибского моря" утверждает, что заявления Хёрд негативно повлияли на его карьеру.

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Поэтому на днях актриса попала в объективы уличных фотографов после своей встречи с юрконсультами в Лос-Анджелесе.

Для выхода знаменитость решила не делать макияж и собрать волосы. 33-летняя актриса надела серую футболку без нижнего белья, кюлоты с коричневым поясом и удобную летнюю обувь. Дополнили образ Эмбер солнцезащитные очки в оправе в стиле "кошачьего глаза" и аксессуары золотого оттенка.



Эмбер Хёрд / Backgrid / Daily Mail



Эмбер Хёрд / Backgrid / Daily Mail



Эмбер Хёрд / Backgrid / Daily Mail

Что известно о разводе Эмбер Хёрд и Джонни Деппа?

Звездные супруги прожили в официальном браке с 2015 по 2017 год. Причиной их развода стало заявление актрисы о домашнем насилии. После скандальной судебной тяжбы актриса смогла отсудить у экс-супруга 7 миллионов долларов, которые пообещала отдать на благотворительность.



После развода Джонни Депп дал интервью британскому журналу GQ. В нем актер рассказал, что никогда не совершал насилия в отношении своей экс-супруги и в будущем не намерен связывать свою жизнь с любой другой женщиной. Впоследствии он начал собирать доказательства о своей невиновности перед бывшей женой.