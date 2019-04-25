Без беременной Меган: принц Гарри совершил публичный выход с Кейт Миддлтон

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон посетила торжественную поминальную службу в Вестминстерском аббатстве в честь Дня АНЗАК (день памяти австралийцев и новозеландцев, погибших в войнах). Компанию герцогини неожиданно составил принц Гарри, жена которого Меган Маркл на девятом месяце беременности.

Для выхода Кейт примерила яркое пальто голубого цвета от Catherine Walker и шляпу Rosie Olivia в тон. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Интересным сочетанием в образе Миддлтон стали темно-зеленые замшевые туфли на каблуках и сине-зеленая маленькая сумка.

Днями ранее некоторые западные издания распространяли слухи о том, что якобы Меган Маркл уже родила своего первенца. Однако появление принца Гарри на публике опровергло это.

В это время муж Кейт принц Уильям находился в Новой Зеландии, где встретился с пострадавшими во время смертельной стрельбы в мечети города Крайстчерч. Внук Елизаветы II пообщался с 5-летней девочкой, которая выжила в жутком теракте. Ребенок спросил Уильяма, есть ли у него дочь, на что принц ответил: "Да, ее зовут Шарлотта. Она примерно твоего возраста".