Без бойфренда: Пэрис Хилтон отдыхает с друзьями в Мексике – видео

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Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон / www.gettyimages.com

Американская светская львица и наследница гостиничного бизнеса Пэрис Хилтон не долго переживала после развода с актером Крисом Зилкой. К примеру, днями ранее звезда засветилась с 23-летним манекенщиком из Австралии Джорданом Барреттом, чем спровоцировала слухи об их романе. Однако после этого выхода на светском мероприятии о Джордане больше не было слышно.

Но Пэрис продолжает посещать публичные мероприятия, путешествовать и развлекаться.

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Свой отдых светская львица демонстрирует поклонникам на своей странице в Instagram. Вместе с компанией друзей Хилтон отправилась в морскую прогулку на яхте. На коротком ролике блондинка позирует на палубе в купальнике, цветных брюках и с леопардовым шарфом.

В подписи американская звезда оставила тег #LivingAndLovingLife, который означает "жить и любить жизнь".

Пэрис Хилтон в Мексике: смотрите видео

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton)

Напомним, что зимой 2018 года Пэрис Хилтон и Крис Зилка объявили о помолвке. Во время признания актер подарил блондинке кольцо с бриллиантами в 20 карат. В ноябре Пэрис и Крис решили разойтись, отменив помолвку.

Уже после разрыва СМИ узнали, что на самом деле Крис Зилка не покупал обручальное кольцо. По словам инсайдеров, состояние актера достигают 4 миллионов долларов, а Пэрис – 300 миллионов. В то же время Крис заявил, что хочет получить драгоценность назад, а при необходимости готов даже подать на Пэрис в суд. Пожалуй, ультиматумы совсем не действуют на светскую львицу, ведь ее решение непоколебимо – кольцо таки останется у нее.

Теги: LifeStyle Отдых Пэрис Хилтон Мексика
Источник: Lifestyle
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