Без чая или кофе: принц Гарри исполнил неожиданную просьбу Меган Маркл

49 Читати новину українською
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / www.gettyimages.com

Беременная герцогиня Сассекская продолжает удивлять представителей Букингемского дворца новыми выходками. Меган Маркл попросила принца Гарри прекратить употреблять горячие напитки, что внук Ее Величества сразу же исполнил.

Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на инсайдеров из близкого окружения королевской семьи.

Читайте также: Меган Маркл избавилась от старого гардероба необычным способом: интересные детали

По их словам, рождественско-новогодние праздники герцоги Сассекские провели в семейном кругу. Принц Гарри и Меган Маркл не нарушили извечную традицию и поехали в Сандрингемский дворец. Однако во время праздничной трапезы внук Елизаветы II изрядно удивил всех родственников: за весь вечер он пил только воду, деликатно отказавшись от чая или кофе.

Как утверждают инсайдеры, именно Меган Маркл стала причиной отказа от горячих напитков. Герцогиня Сассекская еще тщательнее начала заботиться о своем здоровье, поэтому отказалась от любых тонизирующих продуктов чтобы не навредить будущему ребенку. Поэтому принц Гарри по просьбе своей жены тоже больше не употребляет кофе или чай.

Она показала ему, что можно вести другой образ жизни. И он стал сторонником этого. Гарри теперь хорошо питается, не вредит своему организму, занимается йогой и чувствует себя счастливее,
– рассказал инсайдер.

Стоит отметить, что действительно, после того, как принц Гарри начал отношения с Меган Маркл, он очень редко употребляет алкоголь. Кроме этого, герцог Сассекский уменьшил количество мяса в рационе, добавив овощи и фрукты. Здоровое питание он сочетает с тренировками в спортивном зале и занятиями йогой. 

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Здоровое питание Меган Маркл
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кутья на минералке с виноградным соком: как Сочельник готовят в разных регионах Украины
сегодня 14:03 Кутья на минералке с виноградным соком: как Сочельник готовят в разных регионах Украины
Альона Захарова 102
Что подарить родным и близким на Рождество: оригинальные идеи
сегодня 10:20 Что подарить родным и близким на Рождество: оригинальные идеи
267
Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
3 января 20:30 Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
63542
Самые интересные книги 2018 года, которые точно нельзя пропустить
2 января 21:02 Самые интересные книги 2018 года, которые точно нельзя пропустить
Євгенія Мазур 585
Рождественский пост 2018-2019: что нельзя делать в течении 40 дней
2 января 16:27 Рождественский пост 2018-2019: что нельзя делать в течении 40 дней
3568
Украинское кино: список и трейлеры лучших фильмов, которые выйдут в 2019 году
2 января 10:01 Украинское кино: список и трейлеры лучших фильмов, которые выйдут в 2019 году
Марія Бондар 993
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук