Без чая или кофе: принц Гарри исполнил неожиданную просьбу Меган Маркл

Беременная герцогиня Сассекская продолжает удивлять представителей Букингемского дворца новыми выходками. Меган Маркл попросила принца Гарри прекратить употреблять горячие напитки, что внук Ее Величества сразу же исполнил.

Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на инсайдеров из близкого окружения королевской семьи.

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По их словам, рождественско-новогодние праздники герцоги Сассекские провели в семейном кругу. Принц Гарри и Меган Маркл не нарушили извечную традицию и поехали в Сандрингемский дворец. Однако во время праздничной трапезы внук Елизаветы II изрядно удивил всех родственников: за весь вечер он пил только воду, деликатно отказавшись от чая или кофе.

Как утверждают инсайдеры, именно Меган Маркл стала причиной отказа от горячих напитков. Герцогиня Сассекская еще тщательнее начала заботиться о своем здоровье, поэтому отказалась от любых тонизирующих продуктов чтобы не навредить будущему ребенку. Поэтому принц Гарри по просьбе своей жены тоже больше не употребляет кофе или чай.

Она показала ему, что можно вести другой образ жизни. И он стал сторонником этого. Гарри теперь хорошо питается, не вредит своему организму, занимается йогой и чувствует себя счастливее,

– рассказал инсайдер.

Стоит отметить, что действительно, после того, как принц Гарри начал отношения с Меган Маркл, он очень редко употребляет алкоголь. Кроме этого, герцог Сассекский уменьшил количество мяса в рационе, добавив овощи и фрукты. Здоровое питание он сочетает с тренировками в спортивном зале и занятиями йогой.