Без детей: Кендалл Дженнер иронично пошутила над сестерами

23-летняя супермодель Кендалл Дженнер пока является единственной из семейства Кардашян, которая не имеет детей и старается публично не распространять любые подробности из своей личной жизни.

Новое фото Кендалл опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: Образ за две тысячи гривен: дочь президента США Иванка Трамп оделась в масс-маркете

На снимке Дженнер хвастается идеальной фигурой в темно-синем бикини и соломенной шляпе. Супермодель загорает под солнцем на коврике возле бассейна.

"Все мои сестры публикуют своих детей и дерьмо, а я как-то так", – прокомментировала свое фото представительница семейства Кардашян-Дженнер.



Кендалл Дженнер / Instagram @kendalljenner

Кроме того, ранее Кендалл рассказывала в интервью о том, что ей не нравится выставлять личную жизнь напоказ, как это делают ее сестры.

"Мне нравится какая-то приватность. Я не такая, как мои сестры, которые демонстрируют свои отношения на публике. Я всегда буду делать все возможное, чтобы скрывать свои отношения", – отметила звезда.