Без детей: Кендалл Дженнер иронично пошутила над сестерами

12 Читати новину українською
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / www.instagram.com/kendalljenner

23-летняя супермодель Кендалл Дженнер пока является единственной из семейства Кардашян, которая не имеет детей и старается публично не распространять любые подробности из своей личной жизни.

Новое фото Кендалл опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: Образ за две тысячи гривен: дочь президента США Иванка Трамп оделась в масс-маркете

На снимке Дженнер хвастается идеальной фигурой в темно-синем бикини и соломенной шляпе. Супермодель загорает под солнцем на коврике возле бассейна.

"Все мои сестры публикуют своих детей и дерьмо, а я как-то так", – прокомментировала свое фото представительница семейства Кардашян-Дженнер.

кендалл дженнер
Кендалл Дженнер / Instagram @kendalljenner

Кроме того, ранее Кендалл рассказывала в интервью о том, что ей не нравится выставлять личную жизнь напоказ, как это делают ее сестры.

"Мне нравится какая-то приватность. Я не такая, как мои сестры, которые демонстрируют свои отношения на публике. Я всегда буду делать все возможное, чтобы скрывать свои отношения", – отметила звезда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

 

Теги: LifeStyle Мода Кендалл Дженнер
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Черная пятница 2018: дата в Украине
23 ноября 13:16 Черная пятница 2018: дата в Украине
22531
Элегантность на каждый день: как осенью одеться в стиле француженки Бриджит Макрон
22 ноября 15:42 Элегантность на каждый день: как осенью одеться в стиле француженки Бриджит Макрон
1150
Крем-супы зимой: ТОП-4 рецепта нежного блюда
22 ноября 15:00 Крем-супы зимой: ТОП-4 рецепта нежного блюда
Юлія Девда 472
Международный День сыновей: искренние поздравления в стихах
22 ноября 14:19 Международный День сыновей: искренние поздравления в стихах
1164
Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
22 ноября 12:59 Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
2972
Как празднуют День благодарения в США: история и традиции
22 ноября 11:44 Как празднуют День благодарения в США: история и традиции
1807
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук