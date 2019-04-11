Без фильтров и прикрас: пышнотелая Эшли Грэм откровенно показала свое тело в бикини

Одна из самых востребованных plus-size моделей в мире Эшли Грэм продолжает покорять мир любовью к себе и разрушать любые стереотипы относительно женской красоты.

Эшли опубликовала новые смелые снимки на своей странице в Instagram, на которых она эффектно позирует на пляже в Доминиканской Республике.

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Так, на откровенных фото пышнотелая модель позирует в желтом купальнике с цветочным узором. Звезда показала настоящие фото ее тела с любыми недостатками и без использования фотошопа.

Поклонники модели в восторге от таких реальных фотографий и назвали Эшли в комментариях "девушкой мечты".



Эшли Грем / Instagram / @ashleygraham/



Эшли Грем / Instagram / @ashleygraham/



Эшли Грем / Instagram / @ashleygraham/