Без фильтров и прикрас: пышнотелая Эшли Грэм откровенно показала свое тело в бикини
Одна из самых востребованных plus-size моделей в мире Эшли Грэм продолжает покорять мир любовью к себе и разрушать любые стереотипы относительно женской красоты.
Эшли опубликовала новые смелые снимки на своей странице в Instagram, на которых она эффектно позирует на пляже в Доминиканской Республике.
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Так, на откровенных фото пышнотелая модель позирует в желтом купальнике с цветочным узором. Звезда показала настоящие фото ее тела с любыми недостатками и без использования фотошопа.
Поклонники модели в восторге от таких реальных фотографий и назвали Эшли в комментариях "девушкой мечты".
Эшли Грем / Instagram / @ashleygraham/
Эшли Грем / Instagram / @ashleygraham/
Эшли Грем / Instagram / @ashleygraham/