Без фильтров: Кортни Кардашян откровенно продемонстрировала растяжки на теле – фото

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Кортни Кардашян
Кортни Кардашян / www.gettyimages.com

40-летняя звезда семейства Кардашян-Дженнер Кортни не стесняется показывать свое тело в микробикини, демонстрируя соблазнительные фото. Однако на днях светская львица действительно ошеломила своих поклонников, ведь опубликовала фото, которое не обработала в фоторедакторах.

"Настоящее" фото без фильтров и фотошопа" появилось на странице в Instagram блога Poosh – его создала Кортни Кардашян, чтобы рекламировать различные товары, а также рассказывать об уходе за телом, спорте и питании.

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На фото старшая сестра семейства Кардашьян-Дженнер позирует в черном купальнике и в широкополой соломенной шляпе. Известно, что Кортни находится на отдыхе в итальянской Сардинии с Кендалл Дженнер.

 

Что интересно, в Италии также празднует день рождения Кайли Дженнер на роскошной яхте стоимостью 250 миллионов долларов. Однако пока неизвестно, или 22-летняя миллиардерша пригласила в морское путешествие своих старших сестер.

Немало внимания на фото Кортни привлекли растяжки на бедрах женщины, которые она решила не скрывать, а смело продемонстрировать в сети.

"Благодарю тебя очень за то, что ты не обрабатывала фото и не скрыла растяжки", "Мне нравится, когда можно увидеть растяжки на теле, ведь это нормально", "Горжусь тобой, что ты показала свои растяжки", "Это так, как выглядят настоящие тела женщин без фильтров", "Ты первая из Кардашян, кто дерзнул показать тело без фотошопа", – пишут подписчики Кортни в комментариях.

Кортні Кардашян
Кортни Кардашян / Instagram / @poosh

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Кайли Дженнер Кендалл Дженнер Кортни Кардашян
Источник: LifeStyle 24
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