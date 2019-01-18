Без ярких костюмов и бороды: Дзидзьо умилил сеть детским фото

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Дзидзьо показал детское фото
Дзидзьо показал детское фото / Instagram / @dzidzio

Украинский певец Михаил Хома, более известный как Дзидзьо, решил удивить своих поклонников. Артист показал свое детское фото, на котором сложно узнать яркого исполнителя.

Сеть заполонил оригинальный флешмоб #10YearChallenge, согласно которому люди сравнивают архивные и современные фото. Звезды активно приняли участие в челлендже. В частности, певец Дзидзьо показал, насколько изменился за последние 10 лет.

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"Молодею вместе с вами! Спасибо", – написал Дзидзьо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

Но одним фотосравнением певец не ограничился. Сразу после участия в #10YearChallenge Дзидзьо показал свое детское фото. Перед камерой будущий артист позировал в рубашке и безрукавке на замке. Маленький Дзидзьо не смотрел в камеру, а в сторону, что выглядело очень мило.

Это я без бороды, – с юмором отметил певец.

Черно-белое фото очаровало сеть, а немало поклонников Дзидзьо не узнали его на фотографии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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