Без ярких костюмов и бороды: Дзидзьо умилил сеть детским фото

Украинский певец Михаил Хома, более известный как Дзидзьо, решил удивить своих поклонников. Артист показал свое детское фото, на котором сложно узнать яркого исполнителя.

Сеть заполонил оригинальный флешмоб #10YearChallenge, согласно которому люди сравнивают архивные и современные фото. Звезды активно приняли участие в челлендже. В частности, певец Дзидзьо показал, насколько изменился за последние 10 лет.

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"Молодею вместе с вами! Спасибо", – написал Дзидзьо.

Но одним фотосравнением певец не ограничился. Сразу после участия в #10YearChallenge Дзидзьо показал свое детское фото. Перед камерой будущий артист позировал в рубашке и безрукавке на замке. Маленький Дзидзьо не смотрел в камеру, а в сторону, что выглядело очень мило.

Это я без бороды, – с юмором отметил певец.

Черно-белое фото очаровало сеть, а немало поклонников Дзидзьо не узнали его на фотографии.