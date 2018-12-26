Без каблуков и украшений: Мелания Трамп продемонстрировала неожиданный образ

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Мелания Трамп в Ираке
Мелания Трамп в Ираке / Instagram / @alwaysmelania

Перед новогодними праздниками Белый дом продолжает приветствовать американцев с праздниками. И не только в США Дональд и Мелания Трамп решили обратиться к гражданам. Неожиданно президентская чета отправилась на американскую военную базу в Ираке.

Визит к военным глава Белого дома и его очаровательная жена совершили 26 декабря. Дональд и Мелания поблагодарили американцев за их работу и поздравили их с Рождеством и наступающим Новым годом.

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Как и сама поездка, так и образ Мелании Трамп были несколько неожиданными. Первая леди прилетела в Ирак в стильном и совсем неформальном наряде. Мелания встала перед военными в зеленых приталенных брюках и горчичном жакете с поясом от Виктории Бекхэм. Кроме этого, представитель Белого дома на день забыла о любимых туфлях-лодочках, отдав предпочтение удобным ботинкам от Timberland.

Стоит отметить, что поездка Дональда и Мелании Трамп ни была анонсированна. Видимо, в целях безопасности президентская чета решила держать эту информацию в секретности. 

Теги: LifeStyle Стиль и мода Ирак Меланья Трамп
Источник: 24 Канал
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