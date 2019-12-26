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Без королевских родственников: как Меган Маркл и принц Гарри отпраздновали Рождество в Канаде

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Меган Маркл и принц Гарри / www.gettyimages.com

По традиции члены королевской семьи вместе празднуют Рождество в резиденции Елизаветы II в Сандрингеме. Однако внук королевы принц Гарри решил отметить праздник не в привычном кругу, а отправиться с Меган Маркл, ее матерью Дорией Редлан и 7-месячным сыном Арчи в Канаду.

Как сообщает таблоид Daily Mail, герцоги Сассекские отправились отпраздновать Рождество на остров Ванкувер, находит в провинции Британская Колумбия. Экс-актриса с семьей поселилась в роскошном особняке.

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О том, что Меган и Гарри решили отмечать праздник не в Великобритании, еще ранее подтвердил Букингемский дворец. Однако, какие-либо подробности пребывания супругов в Канаде не были известны. Добавим, что именно эта страна стала для Меган "вторым дом", ведь в течение семи лет она снималась там в сериале "Форс-мажоры".

 

Так, первое Рождество малыша Арчи пара отпраздновала в частном доме в пригороде Ванкувера. В течение всего времени их пребывания Меган и Гарри видели только несколько раз: в региональном парке Хорт-Хилл во время спортивной ходьбы и на пробежке в городе Саанич.

Также Vancouver Sun пишет, что супруги посетили ресторан Deep Cove Chalet в Сааниче. Владелец заведения Бев Коффель и шеф-повар Пьер Коффель признались, что Маркл и принц Гарри звонили, чтобы забронировать столик и поинтересоваться, насколько хороша у них служба охраны.

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Рождество Новогодние праздники Королівська сім'я Меган Маркл
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