Без красной дорожки, изысканных платьев и костюмов: как прошла кинопремия Золотая Дзыга 2020

Известны имена победителей четвертой кинопремии Золотая Дзига. Лучшим фильмом года признали ленту "Мої думки тихі". Статуэтку за лучшую режиссерскую работу получил Нариман Алиев, за драматический фильм "Домой". В номинации Лучшая мужская роль победил Ахтем Сеитаблаев. За лучшую женскую роль наградили Ирму Витовскую. Из-за карантина все торжества прошли в режиме онлайн.

Детальніше про кінопремію Золота Дзиґа 2020– читайте в матеріалі 24 каналу.

Зверніть увагу Золота Дзиґа 2020: хто отримав престижну українську нагороду

Цьогорічна премія Золота Дзиґа через карантин пройшла в онлайн-форматі – без традиційної червоної доріжки, вишуканих вечірніх суконь та глядачів.

В імпровізованій студії були лише ведучі – Дар'я Трегубова та Тімур Мірошниченко. Номінанти та гості залишилися вдома. Свої нагороди переможці отримають поштою.

"Наша кіноіндустрія, практично, повністю зупинилася, а участь в такій церемонії, навіть в форматі онлайн – це мотивуюча історія для тих, хто зараз перебуває вдома", – зазначила в.о. обов'язків директора Української кіноакадемії Анна Мачух.



Золота Дзиґа вперше проходила в онлайн-форматі / Скриншот з відео

До нового формату премії креативно підійшли не лише організатори, а й номінанти. Команда фільму "Додому", вирішила зробити альтернативну червону доріжку в домашніх умовах. Премію вони дивилися в урочистому вбранні.

"Це є для нас свято. Свято професійне, свято кінематографа. І хотілося якось трохи додати до всього цього святковості, бо зараз всі сидять вдома, все ж таки якось розважатися теж потрібно, – розповів режисер стрічки "Додому" Наріман Алієв.



Команда стрічки "Додому" під час онлайн-церемонії / Скриншот з відео

Організатори зізналися, що номінантів цьогоріч було ще більше, ніж у попередні роки. Дзиґу вручали в 23 номінаціях, серед них – 2 нові премії: відкриття року та найкращі візуальні ефекти. Найбільше номінацій, 11, зібрав фільм "Додому" Нарімана Алієва.

Дивіться трейлер до фільму "Додому": відео

9 номінацій зібрала трагікомедія Антоніо Лукіча "Мої думки тихі". Стрічка перемогла в категоріях: найкращий фільм, сценарій, а Ірма Вітовська стала найкращою акторкою.

Дивіться трейлер до фільму "Мої думки тихі": відео

Також у фаворитах був фільм-мюзикл "Гуцулка Ксеня" Олени Дем'яненко. Стрічка отримала 9 номінацій, перемогла у двох: найкраща пісня та музика.

Дивіться трейлер до фільму "Гуцулка Ксеня": відео

Цьогорічна премія – особлива не лише через новий формат, а й через велику конкуренцію. Кінокритикам було важко визначити переможців.

"Кожен фільм зрежисований дебютантом. Тобто це говорить про те, що навчилися робити дійсно гарне українське кіно, яке потрібне глядачу. Кіно, зроблене на високому професійному рівні", – прокоментувала Анна Мачух.

Цьогорічна кінопремія показала, що якісних українських фільмів з кожним роком стає все більше.

Зараз це і є пік українського кіно. Українські кіноматографісти досить швидко вчаться, тобто ми вчимося конкурувати з усім світом,

– наголосив кінопродюсер Володимир Яценко.

Після оголошення переможців організатори влаштували закриту вечірку премії. Вона теж проходила в онлайн-режимі.

Дивіться відео журналістів 24 каналу про премію Золота Дзиґа 2020: